Maliye, elektrikli otoya ÖTV ayrıcalığı tanımadı

T24

Çevreye destek çıkmadı



Sıfır ÖTV olmadı



Olumlu ama eksik



Hibride destek yok

Elektrikli otomobillerin Türkiye yol haritası adım adım netleşiyor. Pazar günü bu araçların TİP Onayı'nı düzenleyen kararname Başbakanlık'a gönderildi. Dün de bu araçların ÖTV'sini düzenleyen taslak açıklandı. Maliye Bakanlığı'nın Kamu Alacaklarını düzenleyen Torba Kanun Taslağı'nda yer verilen ÖTV düzenlemesine göre elektrikli araçlar için ÖTV oranı yüzde 37'ye sabitlendi. Eğer elektrikli araç ticari ise ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Sadece elektrikli motora sahip araçlar için geçerli olan bu rakamlar, hem benzinli hem elektrikli motoru olan araçlar içinse herhangi bir değişiklik içermiyor.Taslak hibrid otomobil ÖTV'sini mevcut otomobillere uygulanan vergilerden ayırmadı. Sektör ise tüm dünyada hükümetlerin 15 bin euroyu bulan teşvikleri benzeri bir destek bekliyordu. Sektörün ÖTV düzenlemesine yönelik taslak için beklentileri şöyle:Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar 'Henüz yorum yapmak için erken. Bu bir taslak. Nihai kararı Hükümet verecek. Biz yüzde 37'lik ÖTV'nin EKK'da yeniden ele alınıp, değişebilieceğini düşünüyoruz' değerlendirmesini yaptı.ABD'de satışa çıkan Volt'u Türkiye'ye getirme hesapları yapan Chevrolet Türkiye Genel Müdürü Murat Aydın ise bu oranlarla 40 bin liralık aracın en az 60 bin liraya satışa çıkabileceğini belirterek, getirmeme görüşünün öne çıktığını belirtti.TÜRKİYE pazarına Karma Fiscer hibrit ve Çinli BYD'nin elektrikli otomobillerini ithal etmeye hazırlanan BD Otomotiv Başkanı Osman Boyner ise, 'bütün dünya bu araçları teşvik ediyor. Türkiye, bu araçlara bir vergi ayrıcalığı tanımayacağını söylüyor. ABD 7.500 dolar, Çin 10 bin dolar teşvik veriyor. Tüm dünyanın teşvik etmekte yarıştığı bir alanda biz de 0 ÖTV istiyorduk ama taslakta bu yer almadı. Klasik araçlardan farklı bir ayrıcalık yapılmadı. Bunun yeniden değerlendirilmesi lazım' şeklinde konuştu.OTOMOTİV Distribütörleri Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı: 'Elektrikli otomobillerle ilgili vergi tanımsızlığı bu açıklamayla sona erdirildi. Bu olumlu karşılanıyor. Ancak, arzumuz, çevreci teknolojilerin desteklenmesinde topyekün yaklaşımın benimsenmesi. Türkiye’nin bir CO2 salım hedefi koyması ve bu hedef doğrultusunda elektrikli otomobiller, hibrid teknolojiler, hurda otomobillerin kaldırılmasını kapsayan desteklerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.'TOYOTA Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bütün dünyanın çevreyi kirleten öder mantığının Türkiye'de geçerli olmadığına dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: 'Önerilen taslakta hibrid ve diğer çevreci teknolojileri teşvik etmiyor. Sadece elektrikli araçlara özel bir ÖTV düzenlemesi yapılması gündeme alınmış.'