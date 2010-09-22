-MALİYE ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKTI ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Osman Biçer, ek ödemelerin arttırılması ve artışın emekli maaşlarına da yansıtılması için maliye iş kolundaki tüm iş yerlerinde 1 saat iş bıraktıklarını, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde grev kararı alacaklarını söyledi. Mitatpaşa Vergi Dairesi önünde eylem yapan ve ''Ek ödemeler arttırılsın, emekli maaşına yansıtılsın'' afişi açarak çeşitli dövizler taşıyan BES üyesi bir grup, ''eşit işe eşit ücret'', ''ücrette adalet istiyoruz'', ''personel eksikliği giderilsin'' sloganlarını attı. BES 1 Nolu Şube Başkanı Fikret Aslan, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığının, defterdar yardımcıları ile 1 ve 2. kadro dereceli müdür ve müdür yardımcılarının ek ödemelerinde düzenleme yaptığını kaydetti. Düzenlemenin ve ek ödemedeki artışların eşitlik ve adalet anlayışına aykırı olduğunu savunan Aslan, düzenlemeyle yönetici pozisyonunda bulunanların maaşlarının 90 ila 230 TL arasında arttırıldığını ancak on binlerce maliye emekçisinin kapsam dışı bırakılarak ayrımcılığa uğradığını öne sürdü. Aslan, ''Maliye emekçileri olarak talebimiz, ek ödemelerle ilgili usul ve esasların yeniden düzenlenmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve tüm maliye çalışanlarının ücretlerinin eşit biçimde yüzde 50 oranda arttırılmasıdır'' dedi. BES Genel Başkanı Osman Biçer ise, maliye emekçilerinin ücretlerinin ''dondurulduğunu'' öne sürdü. Biçer, ''Ek ödemelerimizin eşitlikçi, adil biçimde artırılmasını ve artışın emekli maaşlarına da yansıtılmasını istiyoruz. Bugün maliye iş koluna bağlı tüm iş yerlerinde 1 saat iş bırakma eylemi yaptık. Ayın 29'unda da 1 saat iş bırakacağız. Buna rağmen taleplerimiz yerine getirilmezse grev kararı alacağız'' diye konuştu. Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.