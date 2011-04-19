-MALİYE BARODAN ''İŞGAL KİRASI'' İSTEDİ ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Ankara Adalet Sarayı'nda Ankara Barosunca kullanılan odaların, ''işgal edildiği'' gerekçesiyle geçmiş 6 yıllık kullanım bedeli olan 300 bin lirayı Barodan istedi. Ankara Barosuna tebligatta bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Adliye Sarayı'ndaki odaların kullanımı karşılığında geçmiş dönem bedeli olarak 300 bin liranın bir hafta içinde ödenmesini talep etti. Bunun üzerine işleme karşı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne itirazda bulunan Ankara Barosu, itirazın reddinin ardından, söz konusu işlemin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesine dava açtı. Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Adalet Sarayı'nı dolaşarak, adliye binasındaki meslektaşlarına, duruma ilişkin bilgi verdi. Feyzioğlu, meslektaşlarından, perşembe günü, Ankara Adalet Sarayı önünde yapacakları basın açıklamasına ve ardından Maliye Bakanlığına doğru gerçekleştirecekleri yürüyüşe katılmalarını istedi. Metin Feyzioğlu, ''ecri misil''in, kamu malını hukuka aykırı bir biçimde işgal edenlerden alınan bir bedel olduğunu belirterek, ''Avukatlık Kanunu'na göre, avukatların hizmetlerini ifa edecekleri makamların verilmesi zorunludur. Ankara Adalet Sarayı'ndaki odalar, savcılık tarafından verilmiştir. Ankara Barosu'nun bu yerleri işgal ettiğini ileri sürmek, korkunç bir saldırıdır. Böyle bir şey Cumhuriyet tarihinde olmamıştır'' dedi. Feyzioğlu, Maliye Bakanlığına yapacakları yürüyüşün ardından, avukatlar olarak söz konusu işlemin iptal edilmesi talebini içerir dilekçeleri Bakanlığa sunacaklarını söyledi.