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Ekonomi

Maliye Bakanlığı'nın sitesi yayına girdi

T24- Terör örgütünün saldırısına uğrayan Maliye Bakanlığı'nın internet sitesi, yayına girdi.

10 Kasım 2011 02:00

 

T24- Terör örgütünün saldırısına uğrayan Maliye Bakanlığı'nın internet sitesi, yayına girdi.

Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakanlığın kurumsal sitesi, dün akşam saat 22.00 itibariyle kesintisiz olarak yayına girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerekli incelemeleri yürüttüğü belirtilirken, siteye yönelik saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
Dün www.maliye.gov.tr adresindeki internet sitesi terör örgütünün saldırısına uğramış ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından, propagandanın yapıldığı yayın kesilmişti.

Öte yandan, son bir yılda aralarında ÖSYM, CHP ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kuruluşun resmi internet sitesi de hacklenmişti.

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