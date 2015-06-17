Maliye Bakanlığı 'örtülü ödenekte Cumhurbaşkanı mitingleri patlaması' iddiasına ne yanıt verdi?

Maliye Bakanlığı, seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek aktarılmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin dünkü "örtülü ödenek seçimle coştu" başlıklı haberinin teknik bilgi eksikliğinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte bulunduğu iddia edildi.

Bu nedenle teknik açıklamanın yapılmasının zorunlu görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberin ana unsuru olan iddiaya göre; nisan ayı ile kıyaslamalı mayıs ayındaki örtülü ödenek artışından yola çıkarak, bu artışı Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerde kullandığı ifade edilmiştir. Ancak Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığına seçim öncesi örtülü ödenek aktarılmamıştır. Dolayısıyla habere konu edilen unsurlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker dünkü haberinde, kamuoyunda tartışma konusu olan örtülü ödenek harcamalarıyla ilgili olarak, Nisanda 51.5 milyon TL olan örtülü ödenek harcamasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim mitingleri yaptığı mayıs ayında 109.1 milyon TL’ye ulaştığını yazmıştı.