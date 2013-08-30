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Ekonomi

Maliye Bakanlığı'ndan bandrol üretimi için tebliğ

Gelir İdaresi Başkanlığı bandrolleri başka bir yerde ürettirmek istemiş; ancak sendika 'grev kırıcılığı' gerekçesiyle mahkemeye gitmişti

30 Ağustos 2013 14:05

Darphane’de süren grev nedeniyle içki ve sigarada yaşanan bandrol yetersizliğine karşı bandollerin uygun görülen tesislerce basılabileceğine yönelik bir tebliğ değişikliği yapıldı. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı tebliğe karşı sendika konuyu mahkemeye taşıyacak. 

Gelir İdaresi Başkanlığı grev nedeniyle basılamayan içki ve sigara bandrollerini başka bir yerde ürettirmek istemiş; ancak sendika “grev kırıcılığı yapılıyor” gerekçesiyle mahkemeye gitmişti. Mahkeme süreci sona ermemişken, Maliye Bakanlığı yeni bir hamlede bulundu ve bandollerin uygun görülen tesislerce basılabileceğine yönelik bir tebliğ değişikliği yaptı. Sendika, yeniden mahkemeye gidecek.

Basın-İş Sendikası “Siyasi baskılarla grevi bitiremeyenler bu kez yürütme gücünü kullanarak grevin etkilerini yok etmeye çalışıyor. Sormak istiyoruz, bir sonraki adımınız ne olacak, bir bahane bulup grevi mi erteleyeceksiniz?” açıklamasında bulundu.

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