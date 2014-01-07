T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maliye Bakanlığı'nda operasyon

Maliye Bakanlığı'nda birçok üst düzey bürokrat görevden alındı; görevden alınanlar arasında Özel Kalem Müdürü Abdülhamit Yıldız da bulunuyor

07 Ocak 2014 15:02

Maliye Bakanlığı haftaya büyük bir operasyonla başladı. Bakanlığın üst düzey yöneticileri birer birer görevlerinden alınıyorlar. Kritik noktalardaki genel müdürler ile onlarca daire başkanı görevden alınıyor ya da emeklilikleri isteniyor. Söz konusu isimlerin, bir liste kapsamında çağrılarak görev değişikliklerinin bildirildiği öğrenildi. İsimlere tebligatlar sürüyor.

Vatan gazetesinden Gülümhan Gülten'in haberine göre, şu ana kadar aralarında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Özel Kalem Müdürü ile daha önce özel kalem müdürüyken, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'ne atanan isimlere kadar çok sayıda üst düzey bürokrat, genel müdür, başkan yardımcıları ve daire başkanları görevden alındı.

Bu kapsamda Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarıtaş'ın da görevinden alındığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü (BAHUM) Selahattin İnci'nin de emekliliğinin istendiği belirtiliyor. Gelir İdaresi, Gelir Politikaları, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği vb. bir çok ana birimde onlarca daire başkanı da görevden alındı. Edinilen bilgilere göre listelerle isimler okunup görev değişiklikleri tebliğ ediliyor.

Söz konusu genel müdürler gelişmeyle ilgili açıklama yapmazken, bazılarının özel kalem ve sekretaryası da üzgün olduklarını ancak gerekçeyle ilgili yorum yapmak istemediklerini belirtiler.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Özel Kalem Müdürü Abdülhamit Yıldız görev değişikliğini doğrularken, müşavirliğe alındığını belirtti. Öte yandan Bakanlık Basın Müşavirliği de görevden almaların nedenine ilişkin soruya, "İdari karar. Bu böyle bir dönemde yaşandığı için yanlış anlaşılmamalı. Bakanlığın idari kararıdır" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

maliye bakanlığıoperasyongörevalmabürokrat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24