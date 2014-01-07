Maliye Bakanlığı'nda operasyon

Maliye Bakanlığı haftaya büyük bir operasyonla başladı. Bakanlığın üst düzey yöneticileri birer birer görevlerinden alınıyorlar. Kritik noktalardaki genel müdürler ile onlarca daire başkanı görevden alınıyor ya da emeklilikleri isteniyor. Söz konusu isimlerin, bir liste kapsamında çağrılarak görev değişikliklerinin bildirildiği öğrenildi. İsimlere tebligatlar sürüyor.

Vatan gazetesinden Gülümhan Gülten'in haberine göre, şu ana kadar aralarında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Özel Kalem Müdürü ile daha önce özel kalem müdürüyken, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'ne atanan isimlere kadar çok sayıda üst düzey bürokrat, genel müdür, başkan yardımcıları ve daire başkanları görevden alındı.

Bu kapsamda Muhasebat Genel Müdürü Mehmet Sarıtaş'ın da görevinden alındığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü (BAHUM) Selahattin İnci'nin de emekliliğinin istendiği belirtiliyor. Gelir İdaresi, Gelir Politikaları, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği vb. bir çok ana birimde onlarca daire başkanı da görevden alındı. Edinilen bilgilere göre listelerle isimler okunup görev değişiklikleri tebliğ ediliyor.

Söz konusu genel müdürler gelişmeyle ilgili açıklama yapmazken, bazılarının özel kalem ve sekretaryası da üzgün olduklarını ancak gerekçeyle ilgili yorum yapmak istemediklerini belirtiler.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Özel Kalem Müdürü Abdülhamit Yıldız görev değişikliğini doğrularken, müşavirliğe alındığını belirtti. Öte yandan Bakanlık Basın Müşavirliği de görevden almaların nedenine ilişkin soruya, "İdari karar. Bu böyle bir dönemde yaşandığı için yanlış anlaşılmamalı. Bakanlığın idari kararıdır" açıklamasını yaptı.