Maliye Bakanlığı vergi borcu 1 milyon lirayı aşanları açıkladı

Maliya Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 1 milyon liralık borcu olan vergi borçlularının listesini açıkladı. İnternet sitesine konulan listeye göre vergi borcunu ödemeyen 30 bin 319 kişi arasında en yüksek borcu olan 1.1 milyar lira ile Mustafa Akyolık yer aldı. Akyol, maliye sitesine göre kendisine vakıflar veya kişiler tarafından emanet edilen finansal varlıkları yönetiyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı vergi borçlularına ilişkin listende 30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmemiş vergi borcu bulunanlar var.Listenin birinci sırasında 1.1 milyar liralık vergi borcu ile Mustafa Akyol bulunuyor.

Fon yöneticisi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi yayımlandı. Listenin ilk sırasında yer alan Mustafa Akyol, Ankara Başkent Vergi Dairesi’ne kayıtlı gözüküyor. Akyol’un faaliyet alanı “Trustlar, Fonlar ve benzeri mali varlıklar” olarak yer aldı. (Trust, emanet anlayışıyla başkalarının veya vakıfların finansal varlıklarını yöneten kişilere verilen ünvan.)

30 bin 319 mükellef var

Borcu 1 milyon lirayı aşanların bulunduğu listede 30 bin 319 mükellef bulunuyor. Mustafa Akyol’dan sonra 2. sırada geçmiş yıllarda da listede yer alan eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran bulunuyor. Geçen yıllarda listenin ilk sırasında yer alan Başaran’ın borcu 983.2 milyon lira oluğu aktarıldı.

Üçüncü sırada Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi bulunuyor. Diyarbakır Gökalp Vergi Dairesi’ne bağlı gözüken Affan Havacılık’ın 927.8 milyon lira borcu bulunuyor.

Dördüncü sırada Kahramankazan Vergi Dairesi’ne bağlı Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi geliyor. Şirketin 898.4 milyon liralık borcu olduğu gözüküyor.

Beşinci sırada Göztepe Vergi Dairesi’ne bağlı Sun Havacılık Akaryakıt geliyor. 2012’de uçak yakıtı yolsuzluğuna yönelik operasyonla adı anılan Sun Havacılık’ın borcu da 850.1 milyon lira.

Altıncı sırada İmarbank Offshore Şirketi, 7. sırada Uluslararası Akaryakıt Dağıtım şirketi ve 8. sırada da SİDEMİR Sivas Demirçelik İşletmeleri var. 9. sırada Özkar Elektronik, 10. sırada da Türkoil geliyor.

Ali Türkan yine listede

Bu yıl listede geçmiş yıllarda varlık barışı nedeniyle 5.2 milyar lira parayı yurtdışından getireceğini açıklayan Ali Türkan da yer aldı. Türkan 2009 yılında çıkarılan varlık barışı çerçevesinde yurtdışından 5.2 milyar lira getireceğini beyan etmişti. 2009 yılında çıkarılan varlık barışında yurtdışından getirilen paranın belli bir kısmının vergisinin ödenmesi gerekiyordu. Türkan’ın aslında 5.2 milyar lirayı getirmediği ortaya çıktı. İlk kez 2011 yılında vergi yüzsüzleri listesine giren Türkan daha sonraki yıllarda Maliye ile anlaşma yapmayı denedi. Maliye, borcun tahsil edilemeyeceğini tespit etti. 2014 yılında yayımlanan vergi borçluları listesinde Türkan’ın ismi çıkarılmıştı. Bu yıl ki listede ise Ali Türkan 13. sırada yer aldı. Türkan’ın ödemesi gereken ilk vergi 104 milyon liraydı. 2011 yılında açıklanan listede 160 milyon liraya yükselmişti. Son borcunun ise 567 milyon liraya çıktığı görüldü.

Listenin kadroluları

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı vergi borçlularına ilişkin listenin yıllardır değişmeyen isim ve kuruluşlarının başında İmar Bankası, şubeleri ve yöneticileri geliyor. İlk olarak 2010’lu yıllarda listeye giren ve ilk 10’daki yerini koruyan Hilmi Başaran ve İmarbank Off Shore bunlardan bazıları. Ayırca listeye giren Cem Uzan, Bahattin Uzan, Yeşim Öztürk de halen listede bulunuyor. Bu yıl açıklanan listede ilk 10’da yer alan Özkar Elektronik 2010 yılından beri listede gözüküyor. Aliağa’daki Sider Dış Ticaret, Kuzey Alkollü İçecekler, Sportigbet Com.Alderney, SİDEMİR da son yıllarda listede yer alan kuruluşlardan oldu.

Vergi borçlularında ilk 10

Borçlu Borç Miktarı (TL)

1- Mustafa Akyol 1.102.743.621

2- Hilmi Başaran 983.179.516

3- Affan Havacılık 927.852.102

4- Öztürk N-F Gres Madeni Yağ 898.431.061

5- Sun Havacılık Akaryakıt 850.131.338

6- İmarbank Offshore 820.204.052

7- Uluslararası Akaryakıt Dağıtım 816.256.556

8- Sivas Demir Çelik İşletmeleri 700.451.185

9- Özkar Elektronik 694.179.564

10- Türkoil Petrol Ürünleri 656.744.021