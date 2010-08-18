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Ekonomi

Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Maliye Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 475 mali hizmetler uzman yardımcısı alacağını açıkladı.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Maliye Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 475 mali hizmetler uzman yardımcısı alacak.


Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler uzman yardımcılığı özel yarışma sınav duyurusu ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9'uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 475 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacak.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavına katılabilmek için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak, 2009 veya 2010 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP49 puan türünden 75 (yetmişbeş) ve üzerinde puan almış olmak şartları aranacak. Sınav başvuruları 1 Eylül 2010 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2010 tarihinde sona erecek. Sınav 30 Ekim 2010 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak. Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilecek.

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