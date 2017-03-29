Maliye Bakanlığı uyardı; Gelir Vergisi beyannamesi için son gün 31 Mart!

Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi beyannamelerinin verilmesinde son günün 31 Mart olduğu uyarısında bulundu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve ilk taksit ödeme süresi 31 Mart 2017 Cuma günü biteceği hatırlatıldı ve şöyle denildi:



“Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderebilecek. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya bu gelir türlerinin birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 31 Mart 2017 tarihi gün sonuna kadar gönderebilecek.”



Açıklamada, hesaplanan Gelir Vergisi'nin, 2017 yılı Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerektiğine işaret edildi. Vergi mükelleflerinin vergilerini, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödeyebileceğinin belirtildiği açıklamada yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için beyan ve ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmaması uyarısında bulunuldu.