-Maliye Bakanlığı: ''Sitemimiz yeniden yayına girecek'' İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Maliye Bakanlığı, terör örgütünün saldırısına uğrayan kurumsal sitenin en kısa sürede yeniden yayına gireceğini duyurdu. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bölücü terör örgütü PKK, kirli emellerinin propagandası için gece yarısı www.maliye.gov.tr internet sitemize saldırmıştır. Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkililerinin, olaya en kısa sürede müdahalesiyle kirli propagandanın yapıldığı yayın kesilmiştir. Sadece bilgi amaçlı duyuruların yer aldığı, hiçbir suretle mükellef bilgilerini içermeyen bakanlığımız internet sitesi en kısa sürede yeniden yayına girecektir. Bu çirkin, kirli propagandanın amacına ulaşmaması için tüm medya kuruluşlarımızı yayınlarında gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz.'' Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, twitter hesabından, olayla ilgili konuyu öğrenir öğrenmez gereğinin yapılıp, yayının durdurulduğunu ve müdahale edildiğini yazdı. Bakan Şimşek, ''Yapanların cezalandırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü gerekli takip ve çalışmalara başladı'' dedi.