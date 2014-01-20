'Maliye Bakanlığı atamalarında usulsüzlük yapıldı'

Maliye Bakanlığı’nın 2003, 2004 ve 2006 yıllarında personel alımı için yaptığı ortak sınavda düşük puan alan birçok adayın daha iyi puan alanların yerine kadrolara atandığı ortaya çıktı.

TBMM, Maliye Bakanlığı’nın 2003, 2004 ve 2006 yıllarında yaptığı, devlet gelir uzman yardımcılığı, vergi denetmen yardımcılığı ve gelir uzman yardımcılığı ortak sınavının ardından gerçekleştirilen atamalarla ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı. Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haeberine göre, sınavda düşük puan alan yüzlerce adayın, yüksek puan alanların yerine atandığını savunan gelir uzmanlarının başvurusunu inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, konuyla ilgili raporunda, atamalar nedeniyle mağduriyet yaşandığını belirledi.

7 yıl sonra öğrenildi

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 2003, 2004 ve 2006 yıllarında; devlet gelir uzman yardımcılığı, vergi denetmen yardımcılığı ve gelir uzman yardımcılığı isimleriyle üç ayrı unvan için ortak tek sınav yaptı. Sınav sonucunda 19 kişi devlet gelir uzman yardımcılığına, 400 kişi vergi denetmen yardımcılığına ve 500 kişi ise gelir uzman yardımcılığına atandı. Ancak sınav sonuçları alfabetik sıraya göre açıklanırken, puanlar açıklanmadı.

Puanlar, 2003’teki sınav sonucuna göre gelir uzman yardımcılığına atanan bir personelin 2010 Aralık’ta Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sınav sonucunu öğrenmesiyle açığa çıktı. Daha sonra birçok gelir uzmanı aynı yöntemle sınav sonuçlarını istedi. Sınavlardan yıllar sonra ortaya çıkan puan tutanaklarında devlet gelir uzman yardımcılığı ya da vergi denetmen yardımcılığına atanması gereken yüzlerce adayın en düşük kadro olarak gösterilen gelir uzman yardımcılığına atandığı ortaya çıktı. 919 kişinin kazandığı sınavda 95 puan alan bir adayın gelir uzman yardımcılığına, 71 puan alan adayın da vergi denetmen yardımcılığına atandığı belgelere yansıdı.

‘Hukuka aykırı’

Atamalarda haksızlığa uğradıklarını savunan onlarca kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu’na müracaat etti. İddiaları araştıran komisyon, konuya ilişkin raporunu tamamladı. Komisyon raporunda Prof. Dr. Zehreddin Aslan tarafından hazırlanan hukuki mütalaaya yer verildi. Mütalaada, “Puanı kendisinden daha düşük olan adaylar, devlet gelir uzman yardımcılığına ve vergi denetmen yardımcılığına atanırken, o adaylara göre puanı daha yüksek olan adayların gelir uzman yardımcılığına atanması idarenin bazı adaylara haksız şekilde avantaj sağladığını göstermektedir. Bakanlığın atama tasarrufunda kullandığı yöntem hukuka aykırı olduğundan işlemler sebep ve konu unsurları bakımından da hukuka aykırıdır” denildi.

Komisyonun ayrıntılı bilgi istemesi üzerine Devlet Personel Başkanlığı’ndan gelen yazıda ise, zaman içinde üç unvan arasında oluşan farkların artması nedeniyle gelir uzmanlığına atanan kişilerin ileri sürdükleri hak kayıplarının giderilmesi için kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtildi. Raporun sonuç bölümünde Maliye Bakanlığı’nda faaliyet gösteren ve söz konusu sınavla alınan gelir uzmanlarının mağduriyetinin giderilmesi için, unvanlar arasında yatay geçiş hakkı sunulması, bu hakkın sunulması için gerekiyorsa yeni bir sınav yapılması istendi.

Bakanlık: Hata yaptık

Raporda, komisyon toplantısına Maliye Bakanlığı adına katılan temsilcilerin ise; ortak sınav yapılmasının hata olduğunu, ancak idarenin o dönemde öyle bir takdir kullandığını, daha sonra ortak sınav yapma yönteminden vazgeçildiğini belirttiği kaydedildi. Temsilcilerin ayrıca, idarenin atama kararının yanlış olduğuna inanmadığını söylediği de ifade edildi.