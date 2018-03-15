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Ekonomi

Maliye Bakanlığı açıkladı; bütçe 1,9 milyar lira açık verdi

Şubat ayında bütçe gelirleri 61 milyar, giderleri ise 62,9 milyar lira oldu

15 Mart 2018 16:50

Maliye Bakanlığı, Ocak ve Şubat aylarının bütçe dengesi verilerini açıkladı. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 oranında artarak 61 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17 oranında artarak 62,9 milyar TL oldu. Bu çerçevede bütçe açığı 1,9 milyar TL, faiz dışı fazla ise 4,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu rakamlar verildi:

“Ocak-Şubat döneminde vergi gelirleri yüzde 18,3 oranında artarak 104,6 milyar TL olmuştur. Yeniden yapılandırma kapsamında bu dönemde 2,3 milyar TL gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir.

Duvar'da  yer alan habere göre, yılın ilk iki ayında bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmiştir. Bütçe giderleri içerisinde en büyük artış yatırım harcamalarında olmuştur.

Önümüzdeki aylarda OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz.”

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