-MALİYE BAKANLIĞI 50 KONTROLÖR ALACAK ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığı, sınavla 50 stajyer muhasebat kontrolörü alacak. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığının alımına ilişkin duyurusu Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre sınav yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacak. Yazılı sınav, 6-7 Kasım 2010 (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava, 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP39 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almış olanlar katılabilecek. Adaylarda ayrıca üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmakta aranacak şartlar arasında. Başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400'üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacak.) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Muhasebat Genel Müdürlüğü (www.muhasebat.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati www.maliye.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek. Başvurular, 27 Eylül 2010 tarihinde başlayıp 13 Ekim 2010 tarihinde sona erecek. Başvuru formu, Ankara'da Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığına süresi içerisinde teslim edilecek. -AKADEMİK PERSONEL ALIMI- Bu arada Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüde olacak. Yardımcı doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar, yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacak. Başvurular 15 gün içinde, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ise kabul edilmeyecek. Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar şöyle: ''Eğitim Fakültesi-ilköğretim bölümü okul öncesi öğretmenliği anabilim dalı (1 yardımcı doçent), Eğitim Fakültesi-ilköğretim bölümü matematik öğretmenliği anabilim dalı (1 yardımcı doçent), Eğitim Fakültesi eğitim bilimleri bölümü rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı (1 yardımcı doçent), Eğitim Fakültesi Türkçe eğitimi bölümü (1 yardımcı doçent), Ziraat Fakültesi zootekni bölümü (1 doçent), Ziraat Fakültesi tarımsal biyoteknoloji bölümü (1 yardımcı doçent), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü (1 doçent, 1 yardımcı doçent), Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü (1 profesör), Sağlık Yüksekokulu çocuk gelişimi bölümü (1 yardımcı doçent), Kaman Meslek Yüksekokulu teknik programlar bölümü harita ve kadastro programı (1 yardımcı doçent), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü (1 yardımcı doçent), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu acil ve ilk yardım bölümü (1 yardımcı doçent)''