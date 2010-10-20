-MALİYE BAKANLIĞI 20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, sınavla 20 müfettiş yardımcısı alacak. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının alıma ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, 27-28 Kasım 2010 (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri, e-Devlet portalı (www.türkiye.gov.tr), Bakanlık (www.maliye.gov.tr) ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (www.mtk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Sınava, ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış adaplar katılabilecek. Ayrıca adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmakta aranacak şartlar arasında yer almakta. Başvurular, 25 Ekim 2010 tarihinde başlayacak, 05 Kasım 2010 tarihinde sona erecek.