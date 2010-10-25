-MALİYE BAKANLIĞI 120 MUHASEBE UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan muhasebe uzman yardımcılığı kadrosuna, sınavla toplam 120 muhasebe uzman yardımcısı alacak. Sınav, 18 Aralık 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, sınav salonu ve saatine ilişkin açıklamalar, e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı ile Muhasebat Genel Müdürlüğünün internet sayfalarında (www.maliye.gov.tr, www.muhasebat.gov.tr) yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek. Sınava, ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 11-12 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP 43 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olan adaylar katılabilecek. Ayrıca adaylarda, üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları şartı da aranacak. Başvurular, 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren 12 Kasım 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne yapılacak. Merkez ve ilçeler de dahil olmak üzere atama yapılacak iller şöyle: ''Adana (4), Afyonkarahisar (4), Antalya (4), Artvin (3), Aydın (4), Balıkesir (2), Bingöl (2), Bolu (2), Burdur (2), Çanakkale (2), Çankırı (2), Diyarbakır (3), Edirne (2), Erzurum (2), Hakkari (10), Hatay (2), Kars (2), Kastamonu (3), Kayseri (2), Kilis (2), Kırıkkale (2), Kocaeli (5), Konya (10), Kütahya (2), Manisa (3), Mardin (2), Mersin (4), Muş (2), Nevşehir (2), Ordu (4), Rize (2), Sakarya (2), Samsun (5), Siirt (2), Sinop (2), Şanlıurfa (3), Şırnak (3), Trabzon (2), Van (2) ve Yozgat (2)'' -DİKA PERSONEL ALACAK- Bu arada Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) sözlü sınavla toplam 15 personel alacak. Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta istihdam edilmek üzere 1'er iç denetçi, hukuk müşaviri ve destek personeli (bilgi işle görevlisi) ile 12 uzman alınacak. Ajansa yapılan başvurular değerlendirildikten sonra, sözlü sınava katılabilecek adaylar 7 Aralık 2010 tarihinde ajansın internet sitesinde ilan edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan her bir personel sayısının 4 katı aday sınava çağrılacak. Adaylar başvurularını, 22 Kasım-3 Aralık 2010 tarihleri arasında Dicle Kalkınma Ajansına istenen belgelerle birlikte yapacaklar. Mardin, Batman ve Siirt'te istihdam edilecek personelde, ''takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmaması'' özellikleri aranacak.