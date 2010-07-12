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Ekonomi

Maliye Bakanlığı 12 tesisini satıyor

Maliye Bakanlığı 12 sosyal tesisi satışa çıkararak 152 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Maliye Bakanlığı kendine ait 12 sosyal tesisi daha satışa çıkarıyor ve 152 milyon lira gelir bekliyor. Sosyal tesisler toplam 7 ilde bulunuyor.
    

AK Parti hükümetinin yapmaya söz verdiği ilk icraatlardan biri olan kamu kurumlarına ait sosyal tesislerin satışında bugüne kadar sadece 32 tanesi satılabildi...


Maliye Bakanlığı şimdi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Muğla ve Bursa'da bulunan 12 tesisi daha satışa sunuyor.


Daha çok memurların tatil amacıyla kullandığı tesisler, 'açık artırma' yoluyla satılacak.


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın diğer kurumlara da örnek olmak amacıyla öncelikle kendi bünyesindeki tesisleri satışa sunduğunu söyledi.


Satışa sunulan tesislerin yönetilmesinin zor ve maliyetli olduğunu vurguladı.


Şimşek, "Bugün 5 yıldızlı oteller bile cüzii fiyatlarla vatandaşa hizmet sunubilmektedir. Bu tesislerse öyle çok da ucuz değil" dedi.

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