Maliye Bakanlığı 1 milyon liradan fazla vergi borcu olanları açıkladı

Maliye Bakanlığı, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıkladı. Devlete toplam 14 bin 247 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Lisetenin ilk sırasında İmar Bankası’nın eski Genel Müdürü Hilmi Başaran yer aldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borcu 1 milyon lira ve üzerinde olanların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin "Uygulamayla, vergisini zamanında ödeyerek vatandaşlık görevini yerine getirenlerin hakkını koruyoruz" dedi.

Maliye Bakanlığı, 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olanlar ile vergi ve ceza tarhiyatları kesinleşenleri, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internetsitesinden kamuoyuna duyurdu.

Bakan Şimşek, uygulamayla, vergisini zamanında ödeyerek vatandaşlık görevini yerine getirenlerin hakkını koruduklarını söyledi. Her vatandaşın vergisini zamanında ödemesinin önemine işaret eden Şimşek, "Yüzsüzleri herkes tanımalı, bunlar 77 milyona borçlu" dedi.

Kanunun kendilerine bu hakkı verdiğini belirten Şimşek, "Borcunu ödemeyenler konusunda icra hükümlerini titizlikle uyguluyoruz, bu borçların önemli bir kısmı iflas etmiş kişilere ait. İcra yoluyla takibe uğramak istemeyenler, borçlarını ödeme konusunda mutlaka vergi dairelerimiz ile irtibata geçmeli. Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında kendilerine mutlaka yardımcı olunacaktır" ifadesini kullandı.

Şimşek, Bakanlığın geçmiş yıllara oranla daha gelişmiş teknoloji ve insan kapasitesine sahip olduğunun altını çizerek, sektörlerin vergi kaçırma alanlarını daralttıklarını kaydetti.

Kayıt dışının, devletin daha az kazanması, vatandaşın daha az hizmet alması anlamına geldiğini vurgulayan Şimşek, böyle bir adaletsizliğe kesinlikle izin vermeyeceklerini bildirdi.

Şimşek, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6552 sayılı Kanun'un çok önemli bir fırsat olduğunu da hatırlatarak, "Borçlu tüm vatandaşlarımıza 31 Aralık 2014 tarihine kadar kanundan yararlanmak üzere başvurmaları gerektiğini hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Duyuru 31 aralık'a kadar duracak

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu'na göre mükelleflerin kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarını kamuoyu ile paylaşabiliyor.

Bakanlık, bu kanun kapsamında, 250 bin liranın üzerindeki kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaları 10 Aralık-25 Aralık 2014 tarihleri arasında vergi dairelerinin ilan panolarında açıklamıştı.

Maliye Bakanlığı şimdi de 1 milyon liranın üzerinde borcu olanlar ile kesinleşen vergi ve cezaları bulunanları GİB'in internet sitesinden duyurdu. Söz konusu duyuru, 31 Aralık 2014 tarihine kadar GİB'in internet sitesinde kalacak.

Birinci sırada Başaran var

Devlete toplam 14 bin 247 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunuyor. Listenin ilk sırasında 839,4 milyon liralık borç ile Hilmi Başaran yer aldı. Başaran'ı 672,5 milyon liralık borç ile İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ, 433,6 milyon liralık borç ile SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD. ve 385,8 milyon lira borç ile İFLAS. HAL. İMAR BANKASI T.A.Ş. ANKARA ŞB. takip etti. (AA)