Maliye Bakanlığı, 1 milyon 200 bin ev sahibine mektup yolladı

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi çerçevesinde, 1 milyon 200 bin mükellefe mektup gönderilmeye başlandığını bildirdi. Şimşek, beyannamenin doldurulup mükellefe gönderilmesinin hiçbir şekilde nihai bir durum olmadığını belirterek, beyanın esas olduğunu söyledi.

Şimşek, ''Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi''nin tanıtımı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, sistemin ilk defa mükelleflerin mükellefiyetlerini kolay bir şekilde, en düşük maliyetle yerine getirebileceği bir adım olacağını söyledi.

Sistem ile ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Şimşek, sistemin 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulmuş olacağını kaydetti.

Şimşek, sistemle, kira beyannamesi veren vatandaşların bu yükümlülüklerini yerine getirmelerinin oldukça kolaylaştırılacağını, basitleştirileceğini ifade ederek, verginin tabana yayılmasının çok önemli bir hedef olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için önemli bir adım atılmış olacağını söyledi. Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

''Bu adımla, doğrudan vergilerin payını artırmaya çalışacağız. Önümüzdeki dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığı kolaylaştırıcı, beyanname vermenin maliyetini düşürücü adımlar atabilecek. Muhasebeci, mali müşavir arkadaşlar kusura bakmasınlar, biz özellikle küçük mükelleflerimize, küçük ölçekli işletmelerimize, bireysel mükelleflere hizmet odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Amacımız, proaktif bir şekilde elimizdeki verileri mükellef aleyhine değil, mükellefin yükümlülüklerini yerine getirmede kullanmak için özen gösteriyoruz. Eskiden mükellefe ilişkin veriler, vergi incelemeleri için kullanılıyordu. Şimdi elimizdeki veriler, mükelleflerimizin yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı olmak için kullanılıyor.''



''Mükellef, doğruysa onaylar''



Maliye Bakanı Şimşek, sistemle, ''kira beyannamenizi biz hazırladık, siz onaylayın'' dediklerini ve beyanın esas olduğunu söyledi.

Verileri veri ambarından derleyip, bilgileri kullanarak beyannameyi doldurup mükellefe göndermenin hiçbir şekilde nihai bir durum olmadığının altını çizen Şimşek, ''Beyanname esastır. Mükellefimiz verilere bakar, doğruysa onaylar, değilse doğrulatır'' dedi.

Kayıt dışı ile mücadelenin çok önemli bir hedef olduğunu da belirten Şimşek, şöyle devam etti:

''Daha önce 750 binin biraz üzerinde mükellefe mektup göndereceğimizi açıklamıştık. Fakat Gelir İdaremizin tapudan, posta idaresinden, bankalardan son aldığı veriler çerçevesinde, 1 milyon 200 bin mükellefimize mektup gönderilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, mektup gönderiyor, bunun içinde önceden hazırlanmış bilgi seti de var.

Amacımız, vatandaşlarımızın kira beyannamesi verirken işini kolaylaştırmak, beyanname verme maliyetini en aza indirmek, elektronik ortamda beyannameleri alabilmek, verginin tabana yayılması. Kayıt dışı ile mücadelenin başarılı olması anlamında atılmış önemli bir adım.

Henüz tapu idaresi ile tamamen elektronik ortamda bir veri alışverişi içinde değiliz. Tapu İdaresinin söylediği kadarıyla, Haziran sonu itibariyle elektronik ortamda tam bir entegrasyon süreci tamamlanmış olacak. Tapu ile bu entegrasyonun sağlanması, önümüzdeki dönemde beyanname anlamında, verginin tabana yayılması anlamında daha önemli mesafeler katetmiş olacak.''

Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak, proaktif bir yaklaşım içinde olduklarını da kaydederek, mükelleflere yükümlülüklerini hatırlattıklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmek için her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.



Bakan Şimşek, toplantının ardından soruları yanıtladı



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe gelirlerinin ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 artarak, 28,1 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek, Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek, gazetecilerin bütçe sonuçlarına ilişkin soruları üzerine, bütçe giderlerinin de yüzde 17,1 oranında artarak, 26,3 milyar liraya çıktığını söyledi.

Ocak ayında bütçe fazlasının ise yüzde 73,1 oranında artarak, 1,7 milyar liraya çıktığını kaydeden Şimşek, bütçe performansının çok ciddi şekilde devam ettiğini ifade etti. .

Bakan Şimşek, 1989 yılından bu yana sadece, 2006, 2011 ve 2012 yıllarında ocak aylarında bütçe fazlası verildiğini belirterek, ''Bu yıl ocak ayında verilen bütçe fazlası, ocak ayı itibariyle rekor bir rakam'' dedi.



''Vergi gelirleri, arttı''



Bakan Şimşek, faiz dışı fazlanın da önemli bir gösterge olduğunun altını çizerek, 2011 ocak ayında yaklaşık 4,8 milyar lira olan faiz dışı fazlanın, bu yılın ocak ayında 7,1 milyar liraya çıktığını söyledi. Şimşek, bunun bütçe performansının ne kadar güçlü devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Faiz dışı fazlanın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,3 arttığını, bütçe gelirlerinin de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttığını ve 28,1 milyar lira olduğunu kaydeden Şimşek, bütçe giderlerinin ise yüzde 17,1 oranında artarak, 26,3 milyar liraya çıktığını belirtti.

Bakan Şimşek, 2012 yılı ocak ayında vergi gelirlerinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 arttığını ve 23,5 milyar lira olduğunu bildirdi.

Faiz hariç bütçe giderlerinin ise yüzde 12,1 oranında artarak, 21 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

''Faiz hariç bütçe giderlerine baktığınız zaman, esas itibariyle, Maliye Bakanlığının çok da kontrolünde olmayan, personel gibi, sosyal güvenlik gibi giderlerin nispeten hızlı arttığını göreceksiniz. Ama bizim idaremiz, kontrolümüzde olan harcamalarda kontrollü gitmeye devam ediyoruz.

Bu performans, ümit ediyorum ki yılın tamamında güçlü kalır ve hedeflerimizi tuttururuz.''



''Mükelleflerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz''



Maliye Bakanı Şimşek, son dönemde mükelleflerle yakın bir diyalog içinde olduklarını belirterek, mükelleflere sık sık bazı yükümlülüklerini hatırlattıklarını söyledi.

''Bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum'' diyen Şimşek, 2012 yılı ocak veya geçmiş dönem motorlu taşıtlar vergisi borçlarını ödemeyenlere mektup göndereceklerini bildirdi.

Şimşek, ''SMS ve e-mail de gönderiyoruz, ama mektuplar daha etkili oluyor. Biraz masraflı ama olsun. Herhangi bir icra takibine uğramamak açısından mükelleflerimizin, mükellefiyetlerini yerine getirme konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz'' dedi.