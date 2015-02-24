Maliye bakanlarından onay



AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Euro Bölgesi ülkelerinin Yunanistan'a uygulanan yardım programının haziran ayının sonuna kadar uzatılması konusunda prensipte uzlaşma sağladığı belirtildi.

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanlarının yaptıkları telefon konferansının ardından AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Moscovici, maliye bakanlarının Yunanistan'ın mali programının 4 ay uzatılması karşılığında yapmayı taahhüt ettiği reformlar hakkında "kısa ancak yapıcı bir tartışma" gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pierre Moscovici söz konusu uzlaşmanın yeni bir krizi engellediğini ifade ederek, bunun kendisini oldukça rahatlattığını kaydetti. Moscovici ancak henüz aşılması gereken birçok zorluk bulunduğuna da dikkat çekti.

Yardım programının haziran ayı sonunda kadar uzatılması için aralarında Almanya'nın da bulunduğu AB ülkelerinin meclislerinden de onay alması gerekiyor.