Maliye bakanları Yunanistan için toplanıyor



Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatmış, yardım reform koşuluna bağlanmıştı.

Cuma günü Brüksel'e reform listesini sunan Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis, listesinin kabul görmemesi halinde başka adımlar atabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Varufakis, İtalyan "Corriera della Sera" gazetesinin dünkü nüshasında yer alan demecinde, "Avrupalı ortakların önerilerini kabul etmemesi durumunda referanduma veya erken genel seçime gidebilecekleri" görüşünü dile getirmişti.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının bir diğer gündem başlığını Fransa oluşturuyor. Avrupa Komisyonu Fransa’ya bütçe açığı konusunda yüzde üçlük hedefe ulaşmak için iki yıl süre tanıma kararı almıştı.