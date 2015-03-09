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Ekonomi
Deutsche Welle

Maliye bakanları Yunanistan için toplanıyor

Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan gündemi ile Brüksel'de toplanıyor.

09 Mart 2015 10:53


Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatmış, yardım reform koşuluna bağlanmıştı.

Cuma günü Brüksel'e reform listesini sunan Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis, listesinin kabul görmemesi halinde başka adımlar atabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Varufakis, İtalyan "Corriera della Sera" gazetesinin dünkü nüshasında yer alan demecinde, "Avrupalı ortakların önerilerini kabul etmemesi durumunda referanduma veya erken genel seçime gidebilecekleri" görüşünü dile getirmişti.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının bir diğer gündem başlığını Fransa oluşturuyor. Avrupa Komisyonu Fransa’ya bütçe açığı konusunda yüzde üçlük hedefe ulaşmak için iki yıl süre tanıma kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Euro BölgesiYunanistanBrükselBölgesiYunanistan Maliye Bakanı Yannis VarufakisSera34;FransaKomisyonu FransaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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