Maliye bakanları Yunanistan için toplanıyor



Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları, 10 günde üçüncü kez toplanıyor. Atina dün kurtarma paketinin süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuştu. Atina, Brüksel'den alacağı maddi yardımın reform ve tasarruf koşullarına bağlanmasını istemiyor.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Atina'dan gelen mektupta, "önemli bir çözüm önerisi" sunulmadığını açıklamış, Alman Maliye Bakanlığı Sözcüsü Martin Jäger ise "Mektubun Euro Bölgesi'nin belirlemiş olduğu kriterlerle alakası yok" ifadesini kullanmıştı.

Tsipras'dan 'Truva atı' eleştirisi

Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras ile telefonda görüştü. Atina'da medyaya görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan hükümet yetkilileri, Tsipras-Merkel görüşmesinde borç krizinin ele alındığını söylediler. Tsipras'ın Merkel'e Almanya'nın katı tutumunu eleştirdiği ileri sürüldü. İddialara göre Alman hükümetinin temsilcileri Yunanistan'ın son girişimini "Truva atı" diye niteledi. Tsipras, Alman yetkilinin kullandığı ifadeye tepki gösterdi.

Öte yandan ABD yönetimi borç krizinde uzlaşma çağrısında bulundu. ABD Maliye Bakanlığının üst düzey bir yetkilisi, "Borç krizinde uzlaşmaya varılması Euro ve küresel ekonomi açısından önem taşıyor" dedi. "Mesajımız başta Almanya ve Yunanistan olmak üzere Euro Bölgesi üyesidir" diyen ABD'li yetkili, tarafları uzlaşmaya açık olmaya davet etti.