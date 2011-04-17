-MALİYE BAKANLARI ABD'Yİ ELEŞTİRDİ WASHINGTON (A.A) - 17.04.2011 - ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında maliye bakanları ABD'yi bütçe açığını azaltmada yeteri kadar çaba göstermemekle eleştirerek, zengin ülkelerde bütçe üzerindeki yüklerin küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit ettiği uyarısında bulundular. Toplantılar sırasındaki bu tip eleştiriler büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerden gelse de bazı gelişmiş ülkelerin maliye bakanları da bu eleştiri korosuna katıldılar. Hollanda Maliye Bakanı Jan Kees de Jager, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin çok ayyaş hareket etmesi durumunda küresel ekonomiye güvenin zedelenebileceği uyarısında bulundu. De Jagger, ''Yetersiz bütçe konsolidasyonları, güvende geri tepmeyle ve hala kırılgan finansal sektörle, borç sürdürülebilirliği konularında gerginliğin daha fazla artmasına yol açabilir. ABD dahil diğer gelişmiş ülkelerdeki borç dinamikleri kaygı oluşturuyor'' dedi. IMF, ABD bütçe açığının bu yıl gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 10,8'ine çıkma yolunda uyarısında bulunarak, Washington yönetimine kemer sıkma konusunda güvenilir bir planı hızlıca uygulamaya koyması çağrısı yaptı. -BREZİLYA MALİYE BAKANI- Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega, ABD'yi ima ederek, ''Ne gariptir ki, Büyük Buhran'dan bu yana en derin krizlerden sorumlu ve henüz kendi sorunlarını çözememiş ülkelerden bazıları dünyanın geri kalanına davranış kuralları konusunda reçete yazmaya hevesleniyorlar'' dedi. Küresel ekonomideki toparlanmaya karşın birçok tehlikenin var olmaya devam ettiğine işaret eden Mantega, ''Krizin, aşırı büyük finansal sektörler, aşırı finansal risk alımı, istikrar bozucu sermaye girişleri gibi temel sebepleri tam olarak ortadan kaldırılmadı. Toparlanmanın kırılgan olması sürpriz değil'' diye konuştu. ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ise, ''Ekonomideki toparlanmayı tehdit etmeyecek şekilde harcamaları kontrol altına alacak ve açıkları azaltacak mali reformlara bağlıyız'' ifadesini kullandı. ABD'nin ekonomik görünümünün geçen yıl Ekim ayından itibaren ''önemli oranda düzeldiğini'' ve bütçe açığını azaltmak için üzerine düşeni yapacağını belirten Geithner, küresel ekonominin, Avrupa'daki bütçe ve bankacılık sektöründeki sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu, gelişmekte olan ülkelerin artan emtia ve enerji fiyatlarıyla cebelleştiğini ve küresel dengesizlikleri körüklemeyecek politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Dünyanın önemli ekonomilerinin, ekonomik bozulmadan kaçınmak için döviz kurlarında daha fazla esnekliğe ihtiyaç olduğunu belirten Geithner, birkaç gelişmekte olan ülkenin, sermaye kontrollerini kullanarak ve döviz rezervlerini artırarak ''sıkı yönetilen döviz rejimleri'' yürüttüğünü bildirdi. Mevcut döviz kuru sistemlerinin küresel dengesizlikler üzerinde etkin uluslararası işbirliği için engel olduğunu ifade eden Geithner, IMF'ye, sermeye girişleri, döviz rezervi biriktirme ve döviz kurları üzerinde büyük bir denetim rolü alması çağrısında bulundu. ABD yönetimi, bütçe açığını 12 yılda 4 trilyon dolar azaltmayı amaçlıyor. -ÇİN VE RUSYA- Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Yi Gang, gelişmiş ülkelere bütçe açıklarını azaltmak için ''daha sıkı'' önlemlere başvurması çağrısında bulundu. Yi, IMF'nin bu zengin ülkeleri izlemeyi güçlendirmeye ihtiyacı bulunduğunu da ifade etti. Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin de ABD Merkez Bankasına (Fed) göndermede bulunarak, merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutmak için devlet tahvili satın alarak mali açıdan sorumsuzluğu teşvik ettiğini söyledi. Bu satın almaların, merkez bankalarının bağımsızlığını tehlikeye atabilecek şekilde para ve maliye politikası arasındaki çizgiyi bulandırdığını belirten Kudrin, ''Bu süreci hayretle izliyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki mali durum bizde büyük kaygı yaratıyor ve bu alanda küresel ekonomi için önemli riskler görüyoruz'' dedi.