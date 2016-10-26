Maliye Bakanı'nın sunduğu 2017 bütçesinde neler var?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe maratonu başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın sunduğu bütçeye göre, gelecek yıl 108.9 milyar lira gelir vergisi, 46.2 milyar lira kurumlar vergisi hedefleniyor. Özel tüketim vergisi tutarı ise 136.4 milyar lira.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, bütçe sunum kitapçığında yer alan ayrıntılar özetle şöyle:

Açıkta hesap şaştı

2016 yılında bütçe açığının 29.7 milyar lira olması öngörülüyordu. Ancak açığın yıl sonunda 34.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre bütçede başlangıçta öngörülenden 4.9 milyar lira daha fazla açık çıkacak.

Ağırlık özelde

2017 yılında 511.1 milyar lira vergi geliri hedefleniyor. Vergide en büyük pay ise yurttaşın sırtında olan özel tüketim vergisinde. Bütçeye göre gelecek yıl 108.9 milyar lira gelir vergisi, 46.2 milyar lira kurumlar vergisi hedefleniyor. Buna karşın 2017 yılında alınacak özel tüketim vergisi tutarı ise 136.4 milyar lira.

Özelleştirmeye devam

Hükümet özelleştirmeye gelecek yıl da devam edecek. 2002-2015 yılları arasında 58.8 milyar dolar özelleştirme geliri sağlandı. Bu yıl ise 21 Ekim’e kadar elde edilen özelleştirme geliri 3.3 milyar dolar oldu. Yıl sonunda özelleştirme gelirlerinin 5 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2017 yılı için hedeflenen özelleştirme geliri ise 13 milyar lira.

Patronlara prim desteği

2017 yılında işletmeler tarafından SGK’ya ödenmesi gereken 22 milyar TL tutarındaki işveren primi devlet bütçesinden karşılanacak.

Sosyal yardımlara devam

2002 yılında sosyal yardım ve hizmetler için harcanan 1.6 milyar lira, 2017 yılında yaklaşık 45 milyar liraya çıkarılacak.

77 milyar lira ceza

Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla bu yıl yaklaşık 500 bin kişiye vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti verildi. Vergi kayıp ve kaçağına yönelik 24 bine yakın ihbar geldi. 2012-2016 döneminde toplam 274 bin mükellefi kapsayan vergi incelemesi yapıldı. Bu incelemelerde 37 milyar lira vergi kaybı belirlendi. 77 milyar lira ceza kesildi.

Asgari ücrete ‘vergi’ ayarı

AKP, asgari ücretle çalışanların ekim ayından itibaren vergi dilimine girmeleri nedeniyle yaşayacakları kaybın önlenmesi için yasa önerisi verdi. Asgari ücretlilerin ekim, kasım ve aralık aylarında 1300 TL olan ücretin vergi dilimine girmeleri nedeniyle maaşları düşecekti. Yasa önerisiyle, maaşların 1300 TL’nin altına düşen bölümü asgari geçim indirimine eklenerek ödenecek. Önerinin gerekçesinde, “Örneğin bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının asgari geçim indirimi dahil 2016 yılı Ekim ayı net ücreti 1231 TL’dir. Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1300 TL’nin altında kalan kısmı olan 69.91 TL’si asgari geçim indirimine ilave edilerek 1300 TL olarak hizmet erbabına ödenecektir. Dolayısıyla, bu hizmet erbabı ücretinden 69.91 TL daha az gelir vergisi ödeyecektir. Böylece, örneğimizdeki bekar hizmet erbabının ekim, kasım ve aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesi nedeniyle uğrayacağı aylık 69.91 TL kaybı asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilmektedir” denildi.

Yasamaya ‘Noter’ benzetmesi

Komisyonda HDP milletvekili Garo Paylan, geçen yıllarda bakanların milletvekillerinin sorularının tamamına yanıt vermediklerine dikkat çekti.

Ayrıca bütçeye ilişkin değişiklik taleplerinin hiçbirisinin kabul edilmediğine işaret eden Paylan, Komisyon Başkanı AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç’e sorulara yanıt verilmemesi konusunda ne gibi bir önlem alınacağını sordu. Bilgiç, bakanlardan sorulara yanıt vermesinin talep edileceğini belirterek, bakana sunum için söz verdi.

Paylan bunun üzerine basın ve milletvekillerine dönerek, “Yasamaya saygı beklemeyin. Burası noter çünkü” dedi.