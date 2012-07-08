Maliye Bakanı’nın cüzdanında kaç para var?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moğolistan ziyareti sırasında “Üzerinizde kaç para var?” sorusu üzerine cüzdanında 400 TL ve 100 dolar bulunduğunu söyledi.



Türk Hava Yolları’nın (THY) Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a başlattığı ilk sefere Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Mehmet Şimşek, Sabah gazetesinden Savaş Ay’ın sorusu üzerine, cüzdanında kaç para bulunduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı olarak cebinde çok para taşımadığını ifade eden Mehmet Şimşek, cüzdanını gösterdi.

Şimşek, “Bakın 2 adet 200 lira. Yani 400 lira Türk parası var. Yurtdışı seyahatindeyiz diye bir de 100 dolar var” dedi.