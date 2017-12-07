Maliye Bakanı’ndan Zarrab açıklaması: Bankacılık sisteminin etkilenmesi halinde üzerimize düşeni yaparız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bankacılık sisteminin ABD’de devam eden ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davadan etkilenmesi halinde hükümetin gereken önlemleri alacağını söyledi.

Reuters’tan Ebru Tuncay ve Behiye Selin Taner’e konuşan Ağbal, ABD'in İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesiyle ilgili New York'ta süren davaya ilişkin, ”Bankacılık sistemimiz bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında üzerimize düşecek görevi (yapar) gerekli tedbirleri alırız. Bankacılık sistemimizi zayıflatacak herhangi bir olasılığa izin veremeyiz“ ifadelerini kullandı. Ağbal, Ankara’nın bankalarının çıkarlarını korumak için gereken her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davanın bugünkü duruşmasında, çapraz sorguya devam edilecek.