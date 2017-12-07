T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye Bakanı’ndan Zarrab açıklaması: Bankacılık sisteminin etkilenmesi halinde üzerimize düşeni yaparız

“Bankacılık sistemimizi zayıflatacak herhangi bir olasılığa izin veremeyiz“

07 Aralık 2017 20:24

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bankacılık sisteminin ABD’de devam eden ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davadan etkilenmesi halinde hükümetin gereken önlemleri alacağını söyledi.

Reuters’tan Ebru Tuncay ve Behiye Selin Taner’e konuşan Ağbal, ABD'in İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesiyle ilgili New York'ta süren davaya ilişkin, ”Bankacılık sistemimiz bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında üzerimize düşecek görevi (yapar) gerekli tedbirleri alırız. Bankacılık sistemimizi zayıflatacak herhangi bir olasılığa izin veremeyiz“ ifadelerini kullandı. Ağbal, Ankara’nın bankalarının çıkarlarını korumak için gereken her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davanın bugünkü duruşmasında, çapraz sorguya devam edilecek.

ETİKETLER

naci ağbalreza zarrabbanka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24