Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırmaya hazırlandıklarını açıkladı. Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV iadesi ile ilgili olarak "Sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz" dedi.

Konunun torba yasayla değil, 'KDV kanun tasarısı olarak Meclis'e taşınmasının planlandığını kaydeden Ağbal, "Süratle Meclis'e götürmek ve 1-2 ay içinde yasalaştırmak istiyoruz. KDV'yi sunduktan sonraki en yakın zamanda, ne zaman Bakanlar Kurulu gündemine alınırsa, Gelir Vergisi Kanunu'nu getirmek ve süratle Meclis'e sevk etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.