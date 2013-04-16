Maliye Bakanı'ndan emeklilere kötü haber

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaştan dolayı emeklilik bekleyenlere, “Açık ve net söylüyorum, ne bizim bütçemiz ne de SGK böyle bir yükü kaldırabilir” mesajını verdi. Şimşek, doğuda çalışmak için teşvik isteyen memurlara da tepki gösterdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurlar ve yaştan dolayı emeklilik bekleyen çalışanlarla ilgili sert açıklamalar geldi. 2013 bütçe ilk çeyrek sonuçlarını açıklamak üzere dün basının karşısına geçen Şimşek, son günlerde gündeme gelen, özellikle memurların rotasyon konusu ile emeklilik için yaşı bekleyen çalışanlar için yeni bir çalışma olduğu yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.



Memura sert çıktı



Böyle girişimlere Maliye Bakanı olarak izin vermeyeceğine ilişkin mesajlar veren Maliye Bakanı Şimşek, rotasyon yerine teşvik isteyen memurlara ‘milliyetçilik’ ayarı yaptı ve iyi çalışmayan memurları yaptırım konusunda uyardı. Bir süredir kamuoyunda gündem yaratan ve prim gün sayısını doldurmasına rağmen emeklilik için yaşı bekleyen çalışanlarla ilgili Bakan Şimşek, şunları söyledi: “Emeklilikte yaş beklemek diye bir şey olamaz, çünkü prim ödeme gün sayısı ve yaşın birarada sağlanması gereken koşullardır. Emeklilik sadece prim gün sayısı olsaydı, o zaman biz 90’lı yılların başına dönerdik. Dolayısıyla açık ve net olarak söylüyorum, ne bizim bütçemiz ne de SGK’nın yapısı böyle bir adımı kaldıramaz. Bu ne Türkiye’nin hayrınadır ne de Türkiye bu yükü kaldırabilir. Maliye Bakanlığı olarak bu konudaki tutumumuz açık ve nettir.”



Emekliye 121 milyar TL



Bakan Şimşek, 2012 sonu itibarıyla Türkiye’de 10.4 milyon emeklinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’de 2013 yılında kadınlar en erken 49, erkekler 50 yaşında emekli olabiliyor. OECD ülkelerinde 65’in altında emekliliğe izin veren yok. Bu sene sadece emeklilerimize 121 milyar lira ödeme yapacağız. Bütçeden personel gideri olarak yaptığımız harcama da 115 milyar lira. Toplam 236 milyar lira.”



Mart ayında bütçe 5.4 milyar lira açık verdi



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013’ün ilk 3 aylık bütçe verilerini dün düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Şimşek’in verdiği bilgilere göre bütçe Mart ayında 5.4 milyar TL açık verdi. Bütçe gelirleri Mart ayında yüzde 13.5 artışla, 24.77 milyar TL, giderler yüzde 10.3 artışla, 30.16 milyar TL oldu. Yılın ilk 3 ayında ise bütçe gelirleri, geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 21.6 artışla, 94.1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 13.3 artışla, 95 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte bütçe açığı yüzde 86 düşüşle, 897 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde vergi gelirleri yüzde 20 artışla, 77.4 milyar TL oldu.



Vatanını seven doğuya gider



Mehmet Şimşek, son dönemde gündemde olan rotasyon konusunda memurların, “Rotasyon olmasın, Doğu bölgelerinde çalışacak memurlara teşvik verilsin” talebine de sert tepki gösterdi. Kamu görevi yapanların ülkenin her tarafında çalışmakla mükellef olduğunu, herhangi bir teşvik sistemini olumlu bulmadığını vurgulayan Şimşek, memurlara sert sözlerle milliyetçilik ayarı verdi. Şimşek, “Milliyetçiliğimiz, ülke ve vatan sevgimiz sadece söylemde olmamalı. Biz bu ülkeyi seviyorsak bu ülkenin dört bir köşesinde gönüllü olarak çalışmamız lazım” dedi.



Çalışmayan memura yaptırım



Bakan Şimşek, memurlarla ilgili kritik bir değerlendirme daha yaparak, ‘İyi çalışmayan memura yaptırım gerektiğini’ vurguladı, memurları uyardı. Memurun verdiği hizmetin kalitesini artırmak için verimli çalışıp çalışmadığına bakılması gerektiğini belirten Şimşek, “Kamu görevlilerinden kaliteli hizmet verme noktasında eksikliği olanlara bir müeyyide olmalı mı? Tabii ki olmalı. İyi performans göstermeyenler tabii ki bir şekilde müeyyideye tabi olmalı” diye konuştu.



Vergi artışı da vergi indirimi de yok



Maliye Bakanı Şimşek, “Şu anda gündemimizde ne vergi indirimi ne de vergi artışı var” diye konuştu. Şimşek, doğrudan vergilerin payını artırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: “Dolayısıyla bu sistemde bir düzeltme yapmamız lazım. Bunu yaparken yeni bir vergi, oranlarda bir artış öngörmüyoruz. Ama bazı istisnaların, azaltılmasını öngörüyoruz. Beyanname kapsamındakilerin sayısının artırılmasını hedefliyoruz.”

Şimşek, büyümeye ilişkin olarak da, “2013’te büyüme nispeten hızlanacak. Yüzde 4 hedefini yıl sonunda yakalayabiliriz” dedi.