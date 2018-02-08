Maliye Bakanı'ndan 'Çaykur' sorusuna yanıt: İnternetteki haberler üzerinden siyaset yapamayız

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun “Kadın sporculara yardım etmem, günahtır” dediği iddiası için “Arkadaşlar, internette dolaşan haberler üzerinden siyaset yapacak hâlimiz yok” yorumunda bulundu.

TIKLAYIN - Çaykur Genel Müdürü'nden "Kadın spor takımlarına destek vermek günah" dediği iddiasına yalanlama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM palan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’li Komisyon üyesi İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgin’in Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’na ilişkin sorusunu yanıtladı. Ağbal'ın “Arkadaşlar, internette dolaşan haberler üzerinden siyaset yapacak hâlimiz yok” sözlerine Tamaylıgil, “Ya internette değil, kendisi beyanını ortaya koyuyor, ne interneti” sözleriyle tepki gösterdi. HDP’li Garo Paylan da “Yalanlamadı” dilerek Tamaylıgil'e destek verdi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı. Çaykur genel müdürü sorusu ve bakanın yanıtı tutanaklara şöyle geçti:



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Bu ÇAYKUR Genel Müdürüne ne diyeceksiniz Sayın Bakan? “Kadın sporculara destek vermeyeceğim.” Demiş de. ÇAYKUR Genel Müdürlüğüyle ilgili bir beyanınız var mı?



MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Arkadaşlar, internette dolaşan haberler üzerinden siyaset yapacak hâlimiz yok.



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Ya internette değil, kendisi beyanını ortaya koyuyor, ne interneti?



GARO PAYLAN (İstanbul) – Yalanlanmadı.



MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) – Arkadaşlar, ne yapalım yani? Siz duymak istediğiniz duyuyorsunuz.



GARO PAYLAN (İstanbul) – Görevden alın.



BİHLUN TAMAYLIGİL (İstanbul) – Sadece görüşünüzü sorduk.