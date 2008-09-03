Maliye Bakanı’na göre Türk insanı çok tüketiyor!

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye'de tasarrufların az, harcamaların fazla olduğunu, tüketim arttıkça dış borç alındığını belirterek, "cari açığın kaynağı da buradan geliyor" dedi.

Bakan Unakıtan, Türkiye'nin ancak üretimle kalkınabileceğini vurguladı. Çeşitli ziyaretler, temel atma ve incelemeler nedeniyle Edirne'de bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte Pereja İleri Kimya A.Ş'nin, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni üretim tesisinin temel atma törenine katıldı.

Unakıtan, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek, tarımı sanayileştireceklerini söyledi.

"Bu ülke üretimle kalkınır, başka türlü olmaz" diyen Unakıtan, Fransa'nın kişi başına düşen milli gelirinin, Türkiye'nin 6 katı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arayı kapatmaya başladık. Bizim de kişi başı milli gelirimiz 10 bin doların üzerinde. Neden onların kişi başı milli geliri fazla? Çünkü ürettikleri fazla... Daha fazla ve katma değeri yüksek ürünler üretiyorlar. Bizden çok çalışıyorlar zannetmeyin. Fransızlar çalışmalarını haftada 35 saate indirdi, ondan bir saat fazla çalışmaz. Biz yine iyi çalışıyoruz. Ama onlara yetişebilmek için çok daha fazla çalışmamız lazım."

"Tasarruflar az, harcamalar fazla"

Maliye Bakanı Unakıtan, Türk insanının tasarruf yerine harcamaya önem verdiğini belirterek, Türkiye'nin, Türk insanın daha çok tasarruf yapması gerektiğini vurguladı.

Bakan Unakıtan, şunları kaydetti: "Türkiye'de tasarruflar az, harcamalar fazla. Gittikçe daha fazla tüketiyoruz. Tüketim arttıkça da dış borç alıyoruz. Cari açığın kaynağı da buradan geliyor. Onun için Türk milletinin iki işi çok iyi yapması lazım. Türk milleti çok çalışıp, çok üretmesi ve çok da tasarruf yapması lazım..."

Unakıtan, Edirne'nin cazibe merkezi olması için de sanayiciye ücretsiz arsa temin edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'de enflasyonda artışlar oldu bugüne kadar ama bunları önleyebiliyoruz"

İftar yemeğinden sonra bir gazetecinin enflasyon rakamlarının bugün açıklandığını belirterek bir değerlendirme yapmasını istemesi üzerine Unakıtan, şunları söyledi: "Dünyada, bütün ülkelerde enflasyon yükseliyor. Avrupa ülkelerinde enerji kaynaklı , gıda fiyatları kaynaklı ve de finansman sıkıntısı kaynaklı enflasyon artıyor.



Türkiye'de de enflasyonda artışlar oldu bugüne kadar ama bunları önleyebiliyoruz. Bundan sonra Türkiye de yavaş yavaş düşmeler de olur. İnşallah (tek haneli enflasyonlara geliriz) diye düşünüyorum."

Maliye Bakanlığının eczaneler üzerindeki denetimlerine ilişkin bir soruya da Unakıtan, şu yanıtı verdi: "Maliye Bakanlığı zaten mükellefleri izlemek için kurulmuş. Mükellefleri izleyecek ve denetleyecek. Bunlar gayet normal hadiseler. Maliye Bakanlığının teknolojik altyapısı geliştiği için daha geniş ve etkin bir denetleme yapacak."