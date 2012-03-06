Maliye Bakanı: Yüzde 4 büyürsek yumuşak inişi yaparız

T24 - Maliye Bakanı Şimşek, ''Türkiye bu yıl yüzde 4 büyümeyi başarırsa, yumuşak inişi başarmış olacaktır'' dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen ''Uluslararası tartışma ortamında transfer fiyatlandırması'' konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin güçlü bir toparlanmaya girdiği dönemde, özellikle AB'deki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki borç sorunuyla karşı karşıya kalındığını ve ivme kaybına uğradığını söyledi.

Şimşek, son bir iki aydır, atılan adımlar, alınan tedbirler ve reform çalışmalarıyla piyasaların nefes aldığını anlattı.

AB'nin Türkiye için önemine işaret eden Şimşek, AB'de risklerin düşük olasılık da olsa sürdüğünün altını çizdi. Şimşek, ''Önemli bir kriz bertaraf edildiyse de bölgeye ilişkin riskler devam ediyor. Borç krizini aşmak için önemli adımlar atılıyor'' dedi.

Türkiye'nin, 2011 yılında muhtemelen dünya ekonomisinin büyümesinin 2 katı bir hızla büyüdüğünü kaydeden Şimşek, ''Dünya ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini düşünürsek, Türkiye muhtemelen yüzde 8'in üzerinde büyüme yakaladı 2011 yılında'' dedi.

Birçok açıdan yapısal reformların uygulamaya konulduğunu, Türkiye'nin kriz sonrası dönemdeki güçlü performansının bir tesadüf olmadığını dile getiren Şimşek, şöyle dedi:

''Gerek dünya ekonomisindeki yavaşlama, gerekse Euro Bölgesi'ndeki borç sorunları nedeniyle, gerekse bizim iç talebimizin bir miktar daha makul seviyelere çekilmesi için hükümet olarak bizim aldığımız tedbirlerle birlikte, biz 2012 yılında büyümenin daha makul düzeylere, yüzde 4'e geleceğini öngörüyoruz. Her ne kadar başlangıçta piyasalar buna temkinli yaklaştıysa da, biraz bunu aşırı iyimser bulduysa da, son haftalarda gözlemlediğim kadarıyla piyasalarda bu büyümeye artık 'herhalde olur', 'hatta bunu aşarız' diyen de birçok ses var. Türkiye eğer yüzde 4'lik büyümeyi bu sene başarırsa, yumuşak inişi başarmış olur.

Yumuşak inişten kast ettiğimiz şey şu; Türkiye son 2 yıldır iç talep tarafından desteklenen, esas itibariyle iç talep tarafından sürüklenen çok güçlü bir büyüme yaşadı. Takdir edersiniz ki, tasarruf oranlarının düşük olması, enerjide dışa bağımlı olmamız, özellikle enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş gibi sebeplerden ötürü Türkiye'de çok büyük bir cari açık söz konusu. Hükümet olarak bizim iç talebi bir miktar yumuşatma çabamız da esas bundan kaynaklanıyor. Bundan dolayı, eğer Türkiye yüzde 8-9'luk bir büyüme oranından yüzde 4 civarında büyüme oranına, bu geçişi sağlayabilirse, bir anlamda yumuşak inişi de sağlamış olacak. Biz bunun mümkün ve olası olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde gelen veriler de o yönde... Yani özetle, kısa vadeli bir perspektifle baktığınız zaman, muhtemelen beklentilerin bir miktar iyileşmeye başladığı dönemdeyiz. Türkiye'ye ilişkin beklentiler de olumlu yönde seyrediyor.''