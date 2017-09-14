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Maliye Bakanı: Yıl sonuna kadar vergi düzenlemesi yok

"Mobilya, beyaz eşya ve konutta vergi indirimleri geçici vergi indirimleridir, indirimler amacı karşıladı"

14 Eylül 2017 14:06

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mobilya, beyaz eşya ve konutta vergi indirimlerinin amacı karşıladığını belirterek, "2017 yıl sonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme yapma planımız yok” açıklaması yaptı.

A Haber’e konuşan Ağbal, “2017 yıl sonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme yapma planımız yok” dedi.

“Mobilya, beyaz eşya ve konutta vergi indirimleri geçici vergi indirimleridir, indirimler amacı karşıladı” diyen Ağbal, büyümede yakalanan ivmenin indirimlerin devam etmesini gerekli kılmadığını belirtti.

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Maliye BakanıNaci Ağbalvergi

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