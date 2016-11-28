Maliye Bakanı, yeniden yapılandırmadaki toplam tutarı açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, borç yapılandırma kanunu kapsamında yapılan başvuru ve tutar hakkında ayrıntıları açıkladı. Ağbal, "Rakamlar bu defa yeniden yapılandırmaya olağanüstü bir ilginin söz konusu olduğunu ortaya koyuyor" diyerek, "77.6 milyar liralık borcun yeniden yapılandırıldığını" açıkladı.

Bakan Ağbal, "25 Kasım itibari ile 8 milyon 527 bin 452 adet başvuru dilekçesi aldık. 4 milyon 382 bin 606 kişi internet, 4 milyon 144 bin 846 kişi doğrudan başvuruda bulundu. 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 TL borç yapılandırıldı. Trafik para cezası için 1,3 milyon kişi başvurdu, 1,4 milyar lira yapılandırıldı. Kapsama giren 6,3 milyar lira gelir vergisinin, yaklaşık 3,2 milyar lirasını yapılandırdık. Yeniden yapılandırma kapsamında 4.14 milyar TL tahsil edildi" dedi.

166 spor kulübünün 552 milyon lira borcu

İlk yapılandırma başvurusunun Kayseri'den yapıldığı ayrıntısını veren Ağbal şu bilgileri paylaştı: "İlk ödeme Hatay'da yapıldıBir önceki kanuna göre yapılandırılan tutarda yüzde 96.3 artış var. 90 milyar TL vergi alacağının yüzde 51'i, 46 milyar TL yapılandırıldı. Motorlu taşıtlar vergisi için 1.7 milyar TL yapılandırılırken 166 spor kulübü 552 milyon TL borç yapılandırdı. Bin 148 belediye 3.6 milyar lira borç yapılandırdı. 44 bin ihtilaflı dosya sonlandırıldı. İhtilaflı alanda 2.8 milyar TL yapılandırıldı."