Maliye Bakanı: Vergileri artırmakta kararlıyız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğrudan alınan vergileri artırmakta kararlı olduklarını bildirerek, ''Vergi kaçırmanın cezası ağır olacak, vergi gelirleri de artacak'' dedi.

CHP Antalya Milletvekili Tayfun Süner, AK Parti'li milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik dosya sayısının bu dönemde 111'e ulaştığını belirterek, ''halkın seçimde hesap soracağını'' söyledi.

Süner, ''Halk terör yerine, birbirine düşman ediliyor. Sokaklar ayak takımına bırakıldı. Atatürk'ün 1914'te üzgün gördüğü yaverine 'merak etme işgal kuvvetleri geldiği gibi gidecek' demişti, bana soranlara 'merak etmeyin AKP, geldiği gibi gidecek' diyorum'' şeklinde konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Ertekin Çolak ise demokrasilerde hesabın, ancak halk tarafından sorulabileceğini vurgulayarak, AK Parti'nin 4 kez halkın hesabına çekildiğini, 4 seçimde de birinci parti olduğunu söyledi.

Çolak, ''İnşallah siz böyle muhalefet yaptığınız takdirde halk, bize birinci, size beşinci sırada yer verecektir. AK Parti'nin yaptığı hizmetlerden dolayı mı hesaba çekeceksiniz. Artvin'e önceden 20 saate ulaşılıyordu şimdi 10 saatte ulaşılıyor. Artvin'e neden 10 saatte ulaşılıyor diye mi hesap soracaksınız'' diye konuştu.

-''VERGİLERİ ARTIRMAKTA KARARLIYIZ''-

Maliye Bakanı Şimşek, maddeler üzerinde milletvekillerinin ''çalışanlardan yüksek vergiler alındığına'' ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Şimşek, 9. derece 1. kademede evli 2 çocuk babası bir memurun Kasım 2009 itibariyle brüt maaşının bin 439 lira, net maaşının bin 253 lira, alınan verginin ise 27 lira olduğunu bildirerek, verginin brüt maaşa oranın yüzde 1.9, net maaşa oranının ise yüzde 2.2 olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki dolaylı vergilerin yüksek olduğunu, bunun da doğrudan vergilerin düşük olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Şimşek, ''Doğrudan vergileri artırmak için kararlıyız. Çünkü böylece, çapraz denetimi getireceğiz, gelir idaresini bütçe açısından, personel açısından çok özel konuma getireceğiz, ardından vergi kaçıranlara hapis cezasını artırdık, daha da ağırlaştıracağız. Bunun sonucunda, vergi kaçırmanın cezası ağır olacak, vergi gelirleri de artacak'' diye konuştu.

Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde yoksulluğun azalmaya başladığını bildirerek, gıda ve gıda dışı olmak üzere yoksulluk sınırında harcamaların fert başına günlük 2002'de yüzde 27, 2009'da ise yüzde 17.1 olduğunu bildirdi.

Maliye Bakanı Şimşek, günde yoksulluk sınırı olan 4.3 doların altındaki harcama oranının 2002'de yüzde 30.3 olduğunu, bu oranın şimdi yüzde 6.8'e indiğini kaydetti.

Şimşek, Teşvik Yasasının süresinin uzatılmasına hükümetin karar vermesi durumunda süresinin uzatılabileceğini, ancak bütçede bunun için ödenek öngörülmediğini söyledi.

-BELEDİYE BURSLARININ İPTALİ...-

AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, 2002 yılında yerel yönetimlere 4 milyar 170 milyon lira ödenek aktarılırken, 2010 yılı bütçesinde bu ödeneğin 19 milyar 100 milyon lira olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Yerel yönetimlerin kaynaklarının kesildiğine ilişkin iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurgulayan Aksak, 2002'ye oranla kaynakların 4.5 kat arttığını bildirdi.

AK Parti hükümetleri döneminde, Batı illerinde olan bütün imkanların Doğu illerine de götürülmeye çalışıldığını vurgulayan Aksak, elektriği, yolu ve suyu olmayan köyün bulunmadığını, şimdi tüm mezralara bu hizmetleri götürme gayretinde olduklarını söyledi.

Erzurum'da yapılması planlanan 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları kapsamında yapılan yatırımları anlatan Aksak, milletvekillerini Erzurum'a kayak yapmaya, oradaki tesisleri görmeye davet etti.

Vatandaşlara yapılan yardımlara da değinen Aksak, belediyeler tarafından öğrencilere verilen bursun CHP tarafından engellendiğini ileri sürdü. Aksak, ''CHP, koşa koşa Anayasa Mahkemesine giderek, öğrencilere burs verilmesi uygulamasını iptal ettirdi. Bunun ahını aldıktan sonra bu rakamdan fazlaya çıkamazsınız'' diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Aksak'ın konuşması nedeniyle söz aldı. Belediyelerin burs vermesine karşı olmadıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Belediyelerin neden burs verdiğine değil, bütün kuruluşların belediyeler gibi burs vermesi için mahkemeye gittik. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin burs vermesini iptal ederek, tek bir kuruluş tarafından burs verilmesini sağladı. Biz, kamu kuruluşlarının burs vermesi için kanun teklifi getirdik. AK Parti samimiyse destek versin, kanunu çıkaralım'' dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, YÖK'ün son dönemde siyasal çıkışlarıyla gündeme geldiğini ve siyasallaştığını öne sürerek, Kurulun gerekli şekilde yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal da YÖK'ün siyasallaştığını iddia etti.

-İDAM TARTIŞMASI-

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4C konusunda iktidarın eleştirilmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'ın idam cezasının infazı konusunda MHP'yi eleştiren Elitaş, idam cezasının kaldırılması konusundaki yasa görüşülürken ''Adalet Komisyonunda MHP'li milletvekillerinin farklı yöntemlerle ikna edilmeye çalışıldığını'' öne sürdü. Elitaş, ''Eğer iyi niyetliyseniz bunu Adalet Komisyonunda gösterirdiniz'' dedi.

Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP olarak idamın kardırılmasını öngören AB uyum yasasına karşı olduklarını ifade ettiklerini belirterek, ''Ne Komisyonda, ne de Mecliste hiçbir pazarlığa evet diyemeyeceğimizi ilan ettik. Komisyonda da genel kurula geldiği zamanda tavrımız netti. Adam gibi sözümüzü verdik, adam gibi de durduk''dedi.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 14. maddesinin kabul edilmesinin ardından, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.