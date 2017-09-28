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Maliye Bakanı: Vergi düzenlemeleri savunma sanayii için yapıldı!

"Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 40 zam yapılacak"

28 Eylül 2017 08:34

Hükümet yeni Orta Vadeli Program’ı açıklarken vergi zamları da art arda geldi. Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 40 arttı. Şans oyunlarından sarmalık tütünde kullanılan kâğıtlardaki vergi artışına kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren “torba tasarı” da Meclis’e sunuldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi düzenlemelerinin savunma sanayii fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığını söyledi.

Programa CHP adına tepki Aykut Erdoğdu’dan geldi. Erdoğdu, “Hükümet üretimle değil, vergiyle büyümeyi hedeflemiştir. Bunun arkası durgunluktur” dedi. Maliye Bakanı Ağbal, gelirleri artırmak için aldıkları önlemleri de açıkladı. “Torba yasa” ile Meclis’e gönderilen bu artışlardan bazıları da şöyle:

Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacak.

Kurumların dağıtılmayan kâr paylarından yüzde 1 oranından vergi tevkifatı yapılacak.

Gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidilecek. Bu uygulama ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den itibaren diğer kazançlar için ise 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Değişiklikle gelir vergisi tarifesinin 3. dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranı yüzde 30’a çıkarılacak.

Kira gelirleri üzerinden elde edilen hasılatın yüzde 25’i götürü gider olarak kazançtan düşürülüyordu. Burada götürü gider oranı yüzde 15’e çekilecek.

Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi gelecek yıl yüzde 40 oranında artırılacak. Diğer araçlarla ilgili yeniden değerleme oranında artış yapılacak.

Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkacak.

Sarmalık tütünlerde kullanılan makaron kağıtlarda, belirli tutarda maktu özel tüketim vergisi getirilecek.

Gelecek yıl özelleştirme geliri hedefi 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10’ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefleniyor.

 

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