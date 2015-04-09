Maliye Bakanı: Son dönemde bankaları hırpalamak moda oldu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankacılık sistemi olmadan ekonomide kalıcı bir başarıyı elde etmenin mümkün olmadığını belirterek, bankaları hırpalamanın yanlış olduğunu ve bankaların itibarının kârlılığı doğrudan etkileyecek bir alan olduğunu söyledi. Şimşek, "Son dönemlerde bankalara vurmak, bankaları hırpalamak moda. Bu son derece yanlış" diye konuştu.

Şimşek, "Bankacılık sistemi olmadan, sağlıklı sistem çalışmadan, bizim ekonomide kalıcı bir başarıyı elde etmemiz mümkün değil. Onun için bizim bütün alanlarda hassasiyetleri gözeterek çalışıp, sistemin sağlıklı yapısını sürdürmemiz gerekiyor" dedi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) düzenlediği toplantıda konuşan Şimşek, dünyada çok sayıda bankanın battığını ve son yıllarda sektöre yönelik önemli düzenlemelerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Zaman zaman da şunu sormuyor değiliz aslında; küresel ölçekte acaba ipin ucu biraz kaçtı mı? Acaba düzenlemeler gerçek anlamda finansal aracılığı sınırlıyor mu?"

Alanların denetiminin önemli olduğunu, ama bazı durumlarda aşırıya kaçıldığı zaman başka alanların açıldığını belirten Şimşek, "Sektörle birlikte çalışacağız, sektörün sağlığını önemsiyoruz. Sektör üzerinde bazı yüklerin aracılık noktasında etkinliği sınırladığının farkındayız. Bunların hepsi zaman meselesidir, mali alan meselesidir" dedi ve ekledi:

"Bütün reformlarda olduğu gibi zamanlama ve sıralama çok önemlidir. Doğru yaparsanız o zaman arzuladığınız sonuçları elde edersiniz. Doğru yapmazsanız maalesef bazen o reformlar ya sakat doğabiliyor ya da sonunu getiremiyorsunuz. Her ne kadar iyi niyetle yola çıksanız dahi, bu reformlardaki zamanlamayı ve sıralamayı iyi yapmak gerekiyor."

‘Alınan önlemler bankalar için’

Son bir kaç yıldır makro ihtiyati tedbirleri oturttuklarını, bunun kârlı görülen bazı alanlardaki kredi genişlemesini daha makul düzeye çektiğini ifade eden Şimşek, "Bunu sizin (bankalar) için yapıyoruz. Çünkü çok güçlenmeniz lazım ki sakatlanmadan hızlı bir şekilde koşabilesiniz" dedi. Reformlar hayata geçtikçe mali alan kazanacaklarını kaydeden Şimşek, "Bu mali alanın bir kısmı reformlara gidecek. Bence aracılık maliyetlerinin azaltılması da bir reformdur ve dolayısıyla bu talep son derece makul bir taleptir" diye konuştu.

Bankalara uyarı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın bankacılık sektörüne yönelik olağanüstü dönemlerde geçici olarak getirilen önlemlerin normal dönemlerde kaldırılmasını talep ettiklerini söylemiş, aracılık maliyetlerinin azaltılmasını talep etmişti. Şimşek ayrıca, suç gelirleri ve terörizmin finansmanının sadece ulusal ölçekte değerlendirilen hususlar olmadığını belirterek bunların hem ulusal hem de uluslararası ölçekte çok önemli işbirliğini gerektirdiğini söyledi. Şimşek, bankaların bilgi paylaşımı ile ilgili, "Müşterilerinizi iyi tanıyacaksınız, gerektiğinde alınan bilgileri otorite ile paylaşacaksınız. Kayıtları sonradan istenebilir diye saklayacaksınız. En önemlisi de şüpheli işlem bildirimi" ifadelerini kullandı.

Bank Asya ve İş Bankası

Maliye Bakanı'nın "son dönemde bankaları yıpratmak moda oldu" açıklaması akıllara Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Bank Asya ve CHP'ye kapatma davası iddiası üzerinden gündeme gelen İş Bankası'nı getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından birçok defa hedef alınarak Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için "devlet eliyle batırılmaya çalışılıyor" eleştirilerine neden olan Bank Asya'nın yüzde 63’lük bölümü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. İş Bankası'nın da benzer şekilde TMSF'ye devredileceği iddiası ortaya çıkmıştı.