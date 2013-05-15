Maliye Bakanı Şimşek: Kimse vergi affı beklemesin

Aram Ekin Duran

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, varlık barışı ya da vergi affı gibi bir düzenlemenin yurtiçinde uygulanmayacağını söyledi. Şimşek, "Hala beklentisi olanlar, bu nedenle vergiye uyum noktasında hassasiyetini kaybetmiş mükellefler varsa aman dikkat. Böyle bir düzenleme söz konusu değil" dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SKYTURK360'ta yayınlanan "Gündem ve Ekonomi" programında, Murat Sabuncu ve Doğan Akın'ın sorularını yanıtladı. IMF borcunun sıfırlanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Şimşek, "Türkiye'nin hala devlet olarak dünyaya 111 milyar dolarlık dış borcu var. Ama devletin 130 milyar dolar seviyesinde de döviz rezervi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda dünyadan alacaklı konumda" dedi. THY'deki grev ve Genel Müdür Temel Kotil'in izin krizine de değinen Maliye Bakanı, "Hükümet olarak THY'deki gelişmelere kayıtsız kalamayız. Halka açık bir şirkette daha dikkatli davranmak gerekiyor" diye konuştu.

İşte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

'Dünyada borçlu değil alacaklı konumdayız'

"Önemli olan IMF'ye ihtiyaç duymayacak bir noktaya gelebilmek. Son zamanlarda görüyoruz, Avrupa'da çok sağlam gibi görünen birçok ülke el açmak durumda kaldı. Çok şükür, Türkiye bir dönemi geride bıraktı. 2003'te IMF'e borç 24 milyar doların üzerindeydi, bugün sıfırlanmış oldu. Türkiye kendi programıyla, kendi kaynaklarıyla başkasına el açmadan, başkalarının reçetelerine ihtiyaç duymadan kendi yoluna devam edebiliyor. Esas olan bu. Türkiye'nin hala devlet olarak dünyaya 111 milyar dolarlık dış borcu var. Ama devletin 130 milyar dolar seviyesinde de döviz rezervi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti şu anda dünyadan alacaklı konumda. Bu istisnai bir durum."

'Yurtiçi varlık barışına karşıyım'

"Yurtiçinde varlık barışı, matrah artırımına eşdeğerdir; aslında bir aftır. Biz 2008'de yaptık bunu ama 2008'in şartları çok ağırdı. Bugün o şartlar yok. Ben aflara şahsen karşıyım. Çünkü aflar vergi uyumunu bozuyor, kamu vicdanını yaralıyor. O yüzden ben af kelimesine pozitif yaklaşmıyorum. Yurtdışına niye yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Yurtdışında şartlar farklı. Yurtdışındaki trendleri ülke menfaatlerine kullanmak istiyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bankalar battı, Türkiye bankacılık sektöründe ise en ufak bir olumsuzluk yok. Bu bir. İkinci olarak G20 ve OECD bünyesinde çok ciddi bir çalışma başlatıldı. Dolayısıyla bu da çok önemli. Eğer siz paranızı "bankalar güvenli" ya da "vergiden kaçayım" diye götürüyorsanız bunlar artık geçerli değil. Bu dönemde Türkiye getiri imkanları açısından da inanılmaz bir cazibe merkezi. Biz bu trendi Türkiye'nin avantajına nasıl dönüştürürüz? Bizim derdimiz bu."

'Yurtiçinde vergi affı olmayacak'

"Ortada likidite, finansmana erişim ya da Türkiye'nin kaynakları açısından bir sıkıntı yok. Buradan ciddi bir vergi geliri peşinde de değiliz. Amacımız vatandaşımızın yurtdışında tuttuğu atıl kaynakları ülkeye getirmek. Bizim bütün derdimiz bu. Yurtdışına para götürmek kanunidir, getirin diye zorlayamayız; ama teşvik edebiliriz. Şu anda Türklerin yurtdışında 130 milyar dolar kaynağı olduğu bilgisi var. Bunun ne kadarı gelir, bilemeyiz. Vergi barışı ile ilgili de yurtiçinde hiçbir kapsamda bir düzenleme olmayacak. Sayın Başbakan ile de bu konuda müzakerelerimiz oldu. Yalnızca yurtdışı için varlık barışı konusunda anlaştık, ona göre planlama yaptık. Hala beklentisi olanlar, bu nedenle vergiye uyum noktasında hassasiyetini kaybetmiş mükellefler varsa aman dikkat. Böyle bir düzenleme söz konusu değil."

'Spor klüplerine vergi jesti olmayacak'

"Spor kulüplerine vergi jesti mümkün değil. Ama mevzuat çerçevesinde yapılabilecek işlemler var. İyi niyetli bir mükellef olarak borcumuzu taksitlendirmek istiyorsanız, faizi ile birlikte taksitlendirme yapılır. Ama şu kulübe bu kulübe ayrım yapamayız. Hiçbirimiz kamu alacağından vazgeçemeyiz, bu ancak Meclis'in yetkisindedir.Şu anda bir kulübün bize borcu varsa mutlaka takip ederiz. Ama kulüp gelir bunu taksitlendirirse, teminatları ortaya koyarsa, taksitleri ödediği sürece biz o takibi durdururuz."

'İnternette reklam gelirine vergi koyacağız'

"Türkiye'de sanal ortamda reklam harcamaları hızla büyüyor. Şu an 1 milyar TL civarında, belki de daha fazla. Facebook, Twitter, Google gibi şirketlerin merkezi Türkiye'de değil. "Biz başka yerde vergi veriyoruz, burada vermeyiz" yaklaşımı içindeler ama bu bizim için geçerli bir argüman değil. Biz devlet olarak gereğini yaparız. Bu platformlar eğer Türkiye'den reklam geliri elde ediyorlarsa, vergilerini vermek zorundalar."

'THY'deki greve kayıtsız kalamayız'

"Türk Hava Yolları Türkiye için çok önemli bir kurum. Şu an itibariyle grev erteleme konusunda Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir karar yok. THY yönetiminden aldığımız bilgilere göre greve katılım düşük olacak. Biz sorunların masada çözülmesini istiyoruz. İşten çıkarılan 305 kişinin eylemi yasal bir eylem değildi. THY yönetimi de buna ilişkin yasalar çerçevesinde bir karar verdi. Türkiye'nin gözbebeği olan bir kurumda, Türk ekonomisine ciddi zarar verebilecek durumlara karşı kayıtsız kalamayız. Şu anda bu süreci yöneten bir yönetim var. Biz de önemli bir hissedarız. Ama biz THY'ye özel bir şirket gibi bakıyoruz."

'Temel Bey'i takdir ediyoruz, görevinin başında'

"(Temel Kotil'in izin krizi ile ilgili) THY yönetimi dün bir toplantı yaptı ve o toplantı sonrasında bir açıklama yaptı. Buna itibar etmekte fayda var. Temel Bey hakikatten şirkete katkısı son derece güçlü bir arkadaşımız, takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Sorunların basına bu çerçevede yansıması ne şirket açısından olumlu ne de bizim tasvip ettiğimiz bir konu. Temel Bey görevinin başında. Ama bu yönde bir sürü spekülasyon yapılıyor. Halka açık bir şirket, o yüzden biraz hassasiyet önemli."