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Maliye Bakanı Şimşek'ten 'Kürdistan bayraklı Türkiye haritası'

Haritada, Almanya başta olmak üzere 4 ülkede, bu ülkelerdeki en büyük 2. etnik grup Türkler olduğu için Türk Bayrağı ile gösteriliyor

08 Mart 2015 20:25

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Twitter hesabında paylaştığı ve Türkiye'nin Kürdistan bayrağıyla gösterildiği harita dikkat çekti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Ülkelerde yaşayan 2. büyük etnik gruba göre Avrupa haritası çizmişler, işte ortaya çıkan tablo” başlığıyla paylaştığı haritada Türkiye haritasının tamamı Kürdistan bayrağıyla kaplanmış olarak görülüyor.

Bakan Şimşek'in Serif Turgut (@Ljiljantr) isimli kullanıcının tweetini alıntılayarak gönderdiği twitter mesajında yer alan haritada, Almanya başta olmak üzere 4 ülkede ise, bu ülkelerdeki en büyük 2. etnik grup Türkler olduğu için Türk Bayrağı ile gösteriliyor.

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