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Ekonomi

Maliye Bakanı Şimşek'ten bütçe yemeği ANKARA (A.A)

27 Kasım 2011 01:01

-Maliye Bakanı Şimşek'ten bütçe yemeği ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çalışanları, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesini yemekle kutladı.  2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından Maliye Bakanı Şimşek, milletvekilleri, bürokrat, basın mensupları ve komisyon çalışanlarını yemeğe davet etti. Davetin ardından bazı milletvekilleri, bürokrat ve komisyon personeli Dikmen Vadisi'ndeki Tavacı Recep Usta'da, Maliye Bakanlı tarafından verilen yemeğe katıldı. Yemeğin ardından komisyon üyeleri birbirlerine çiçek verdi. 

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