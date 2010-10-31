-MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: TÜRKİYE DEĞİŞİYOR GAZİANTEP (A.A) - 31.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin değiştiğini ve dönüştüğünü belirterek, ''Türkiye değişiyor, fakat Türkiye'nin algısı geçmişe ait. Ama inşallah böylece güncelleyeceğiz'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret etti. Şimşek, konuşmasında, bakan dostunu Gaziantep'te misafir etmekten çok mutlu olduklarını ifade etti. Bakan Şimşek, ''İnşallah bugün Türkiye'deki değişim ve dönüşümü yerinde görme imkanına sahip olacak. Bu çok önemli. Ben buna büyük önem veriyorum. Çünkü Türkiye değişiyor, fakat Türkiye'nin algısı geçmişe ait. Ama inşallah böylece güncelleyeceğiz'' diye konuştu. Lüksemburg Maliye Bakanı Luc Frieden de konuşmasında, özellikle Batı Avrupa'daki insanların Türkiye'yi sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret bildiğini, çok az kısmının bu bölgeyle ilgili bilgi sahibi olduğunu belirterek, ''Ben ülkeme geri döndüğümde oradaki insanlara anlatacağım şey, buranın ne kadar dinamik, yenilik ve optimist insanlara sahip olduğu'' dedi. Sınırların açık olması ve komşularla iyi ilişkilerin başarıya giden önemli anahtarlardan birisi olduğunu ifade eden Frieden, Türk hükümetinin komşularla sıfır problem politikasının çok önemli olduğunu, bunu yüzde 100 desteklediklerini söyledi. Gaziantep Sanayi Odası'nda değişim, yenilikçilik ve birliktelik konusunda yapılan sunumdan çok etkilendiğini belirten Frieden, şunları kaydetti: ''Ben AB ve Türkiye'nin, Türkiye ve Lüksemburg'un birçok şeyi beraber başarabileceklerini düşünüyorum. Bizim ekonomimiz daha çok finansal hizmetlere ve demir çeliğe dayalı sanayimiz var. Biz Sayın Şimşek'in geçen yıl Lüksemburg'a yaptığı ziyarette ilişkilerimizi daha ileriye götürmede görüş birliğine varmıştık. Bu bölgede çok şanslı olabilirsiniz. Sadece Türkiye'de değil dünyada tanınan ve saygı duyulan bir bakana sahipsiniz. Bu Türkiye için bir şans, bu köprüyü kurmak için hepimiz için bir şans. Ben buraya birçok şey öğrenip, öğrendiklerimi de evime götürmek için geldim. İleride de Gaziantep ile Lüksemburg arasında bir işbirliği planlıyorum.'' -''AB HEDEFİNDEN HİÇ SAPMADAN YÜRÜMEMİZ GEREK''- GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan da konuşmasında, Gaziantep'in dünyanın 164 ülkesi ile ticaret yaptığını, bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı olacağını, 7 bin küçük ve orta boy işletmenin imalatla uğraştığını, 1100 firmanın organize sanayi bölgesinde faaliyet gösterdiğini anlattı. Aslan, ''Türkiye genelinde şu anda Ortadoğu ülkeleri, kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ile en fazla ticaret bağlantısı olan şehir biziz. Özellikle son ekonomik krizden sonra Gaziantep'in gelişen pazarlarla ilişkisi daha fazla dikkat çekmeye başladı. Son üç ayda 20'nin üzerinde ülkeden büyükelçi veya ticari heyetleri ağırladık. Biz yabancı yatırıma 'gelin yatırım yapın' anlamında değil, 'gelin birlikte işbirliği yapalım, pazarlara birlikte açılalım, işbirliği kendiliğinden yatırıma döner' diye bakıyoruz. Özellikle finans birikimi olan yeni gelişen pazarlara yönelik, Batılı firmaların Gaziantep ile işbirliğinden çok fazla fayda sağlayacağını görmesi lazım'' diye konuştu. Turizm potansiyeli yüksek ve geleceğe aydınlık bakan bir şehir olduklarını belirten Aslan, ''AB'ne tam üyelik hedefimizden hiç sapmadan yürümemiz gerek. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz ilişkilerin AB'nin de lehine olduğunun bilincindeyiz'' dedi. Ziyarette, Lüksemburg Maliye Bakanı'nın eşi Marjolijne Frieden, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek ile Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Milletvekilleri Fatma Şahin ve Özlem Müftüoğlu da bulundu.