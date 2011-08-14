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Maliye Bakanı Şimşek sahur pidesi yaptı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da sahur öncesinde bir fırıncıda pide pişirdi ve telefonda vatandaşın pide siparişlerini aldı.

14 Ağustos 2011 03:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da sahur öncesinde bir fırıncıda pide pişirdi ve telefonda vatandaşın pide siparişlerini aldı.



Fırında işleri hakkında bilgi alan Maliye Bakanı, daha sonra pide ve ekmek pişirdi. Fırından yeni çıkan bir pideyi de kendisiyle birlikte olan heyet üyelerine dağıttı. Şimşek, pide siparişi vermek için fırını arayan kişilerin telefonlarına da cevap verdi, siparişleri kabul etti. Bakan Şimşek, sipariş için fırını arayan bazı vatandaşları da Maliye Bakanı olduğuna ikna edemedi.


Alo.. Ben Maliye Bakanı

Maliye Bakanı Şimşek ile bir vatandaş arasında şu diyalog geçti.

* Alo... 3 tane pide isteyecektim.
Şimşek: Tamam gönderelim.
* Adresimi vereyim...
Şimşek: Bu fırından memnun musun? Fırının çalışanlarını tanıyor musun?
* Tanıyorum.
Şimşek: Beni tanıyabildin mi?
* Hayır.
Şimşek: Ben, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’im.
* Öyle miii?
Şimşek: Müsaitsen gel tanışalım.
* ..........



Türkiye güçlü yapıya sahip

Batman’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Mehmet Şimşek, Türkiye’deki güven ve istikrarın hiç bir yerde olmadığını belirterek, “Başarımızın ardındaki iki sihirli kelime, güven ve istikrardır” dedi. Avrupa’da borç stoku sorunu yaşandığını hatırlatan Şimşek, bu durumun dünya ekonomisi için kırılganlık kaynağı olduğunu vurguladı. Dünyada olup biten herşeyin Türkiye’yi de ilgilendirdiğine dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu: “Etrafımızda bir kördüğüm varsa bunun Türkiye’ye de yansımaları olacaktır. Türkiye, makro ekonomik açıdan güçlü hale getirildi. Türkiye, dünyanın cebelleştiği en önemli sorunlar karşısında güçlü bir yapıya sahip.”

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