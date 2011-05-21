-MALİYE BAKANI ŞİMŞEK ''ROL MODEL'' BATMAN (A.A) - 21.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Bahçeşehir Üniversitesi ve Batman Valiliğinin birlikte gerçekleştirdiği ''110 İdeal, 11 Gerçek Hayat Projesi''nde gençlerin ''rol modeli'' olarak belirlendiği belirtildi. Batman'da seçim kampanyasını sürdüren Maliye Bakanı Şimşek, TRT 6'nın Hafta Sonu programına katıldı. Program öncesi Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) bağlı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından da desteklenen ve Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Milli Eğitim ve İl Emniyet Müdürlükleri ile birlikte yürütülen ''110 İdeal, 11 Gerçek Hayat Projesi'' adlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Projeye katılan Batmanlı gençlerin rol model olarak belirledikleri kaydedilen Maliye Bakanı Şimşek ile projede yer alan iki öğrenci bir araya geldi. Bakan Şimşek, Batman'ın bir köyünde doğduğunu, annesi ve babasının okuma yazma bilmediğini ancak kendisinin okuyup bugünlere geldiğini belirterek, şunları söyledi: ''Benim en büyük hayalim bir gün dönüp ülkeme hizmet etmekti. Sayın Başbakanımız da bana bu imkanı verdi. Şimdi maliye bakanı ve bu yörenin milletvekili olarak birinci hayalim bütün gençlerin benim gibi okuyabilmesi. Herkesin en iyi şekilde ve kaliteli eğitim alması, herkesin okumasını temin etmek. Bunun için de bütçeden en fazla parayı Milli Eğitime veriyoruz. İkinci hayalim de herkese iş ve aş imkanı sağlamak, iş ve aşla ilgili sıkıntıları azaltmak.'' Maliye Bakanı Şimşek, TRT 6'nın Hafta Sonu programında da, demokratik açılım, bölgenin sorunları ve ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir bölümünü Kürtçe gerçekleştirdiği konuşmasında Bakan Şimşek, demokrasiyle ilgili sorunların vatandaşın sorunu olduğunu, insanları bir bütün olarak gördüklerini, kültürel farklılıkları da kültürel zenginlik olarak addettiklerini ifade etti. Şimşek, yeni anayasanın sivil inisiyatifçe hazırlanması gerektiğine inandıklarını belirttiği konuşmasında, bölgeyle ilgili görüşlerini açıklarken Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşın önceliğinin aş ve iş olduğunu dile getirdi.