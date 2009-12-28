T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maliye Bakanı Şimşek nikah tarihini açıkladı

Nişanlısıyla ilk kez basının karşısına çıkan Şimşek nikah tarihini de açıkladı

28 Aralık 2009 02:00

 T24- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek nişanlısı mimar Esra Kara ile ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

Gaziantep'te Fenerbahçe Spor Okulu'nu gezen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anatolia Otel'de Empati Derneği'nin yaptıracağı okulun yararına düzenlenen müzayedeye katıldı.

Bakan Şimşek, müzayedeye, boynundan çıkardığı kravatını bağışladı. Otel lobisinde ise nişanlısı mimar Esra Kara'yı gazetecilerle tanıştıran Bakan Şimşek, “Gaziantep seçim bölgem. Bu nedenle Gaziantepli gazetecilere verdiğim önem nedeniyle müstakbel eşimi ilk kez sizinle tanıştırıyorum” dedi.

Bakan Şimşek, Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde oturan ve emekli bir bankacının kızı olan mimar 30 yaşındaki Esra Kara ile 8 Ocak 2010'da yapılacak nikahla dünya evine gireceklerini, düğün yapılmayacağını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24