Maliye Bakanı Şimşek nikah tarihini açıkladı

T24- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek nişanlısı mimar Esra Kara ile ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı.

Gaziantep'te Fenerbahçe Spor Okulu'nu gezen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anatolia Otel'de Empati Derneği'nin yaptıracağı okulun yararına düzenlenen müzayedeye katıldı.

Bakan Şimşek, müzayedeye, boynundan çıkardığı kravatını bağışladı. Otel lobisinde ise nişanlısı mimar Esra Kara'yı gazetecilerle tanıştıran Bakan Şimşek, “Gaziantep seçim bölgem. Bu nedenle Gaziantepli gazetecilere verdiğim önem nedeniyle müstakbel eşimi ilk kez sizinle tanıştırıyorum” dedi.

Bakan Şimşek, Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde oturan ve emekli bir bankacının kızı olan mimar 30 yaşındaki Esra Kara ile 8 Ocak 2010'da yapılacak nikahla dünya evine gireceklerini, düğün yapılmayacağını söyledi.