Maliye Bakanı Şimşek New York Borsası'nın açılışında gong çaldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen Yatırım Konferansı için beraberinde bazı iş adamları ile New York'a gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konferans öncesi Wall Street'teki New York Borsası'nı ziyaret etti.

New York Borsası'nın açılışına katılan Bakan Şimşek'e New York Başkonsolosu Levent Bilgen, DEİK İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Haluk Dinçer ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Başkanı İbrahim Turhan eşlik etti.

Borsanın gongunu çalan Bakan Şimşek, Türk ve yabancı gazetecilerin sorularını cevapladı.

''DEİK'in bir konferansı için New York'tayız. Ama gelmişken, New York Borsası'nın açılışına da katıldık. İş alemi ile toplantılarımız olacak. Amacımız Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak, Türkiye'ye daha çok yatırım çekmek'' diyen Şimşek, amaçlarının Türkiye ile ABD'nin ticaretini ve yatırımlarını karşılıklı olarak arttırmak olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, bir yabancı gazetecinin Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'de bütçe ve güvenliği nasıl etkilediği sorusu üzerine şunları söyledi:

''Bu durum şu an bütçemizi çok etkilemedi. 100 binden fazla Suriyeli mülteciyi ağırlıyoruz. Suriye'de şu an büyük bir trajedi yaşanıyor. Ekonomimizi direk etkileyen bir olumsuzluk yok, her şey kontrol altında. İndirek etkileri daha fazla. Ancak uluslararası ülkelerin Suriye'ye daha fazla dikkatini çekmek lazım. Birleşmiş Milletler'in daha aktif olması gerekiyor.''

Bakan Şimşek daha sonra beraberindeki heyetle, hisse senetlerinin işlem gördüğü bölüme geçerek temaslarını sürdürdü.