-Maliye Bakanı Şimşek komşu ülkelere seslendi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir Maliye Bakanı olarak, hiçbir vatandaşın sigara içmemesini, bu çerçevede kasalarına sigara vergilerinden bir kuruş girmemesini tercih edeceğini kaydetti. Türkiye'nin komşusu olan ülkelerde sigara paket fiyatının Türkiye'ye göre düşük olduğunu, bu durumun kaçakçılığı cazip hale getirdiğini belirten Şimşek, komşu ülkelere, ''ne olur bize yardım edin, kendinize yardım edin'' diye seslendi. Şimşek, Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinatörlüğünde, Maliye ve Sağlık bakanlıklarının desteği ile Dedeman Oteli'nde gerçekleştirilen ''Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Taraflar Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, konunun önemine işaret ederek, bu konuda bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Şimşek, ''Bir maliye bakanı olarak ben şunu tercih ederim, hiçbir vatandaşımızın sigara içmesin, bizim kasamıza da sigara vergilerinden bir kuruş girmesin'' dedi. Bütün bu çalışmalar sonucunda rakamların Türkiye'de sigara tüketiminde ciddi bir azalma olduğunu gösterdiğini belirten Şimşek, ''yüzde 13'e yakın. 2009'da 107,5 milyar olan yıllık sigara tüketimi 2010 yılında 93,4 milyara düşmüş durumda. O nedenle vergilerimizi çok artırmamıza rağmen gelirlerimizde çok büyük bir artış söz konusu değil. Ama Maliye Bakanı olark şunu tercih ederim, bu alandan hiç vergi gelmesin yeterki vatandaşlarımızın sağlığı korunsun'' diye konuştu. Bu konuda Maliye Bakanlığı'na iki iş düştüğünü belirten Şimşek, vergi düzenlemelerini daha etkin hale getirmek için sürekli bir çaba içinde olacaklarını kaydetti. 2002 yılında bir paket sigara fiyatının 2,1 lira, bugün ortalama 5,8 lira, ortalama artışın yüzde 142 olduğunu kaydeden Şimşek, vergilere bakıldığında paket başına 1,16 liradan 3,2 liraya yükseldiğini, artış oranının yüzde 173 olarak gerçekleştiğini anlattı. Bakan Şimşek, 2003 yılında 6,2 milyar lira, 2010'da ise 14,7 milyar özel tüketim vergisi alındığını, bu yıl bu rakamın 15 milyar lira civarında olmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'nin AB müktesebatının gerektirdiği vergileme sistemine sahip olduğunu, Türkiye'de 2003'te nisbi vergilerin yüzde 55,3'ten bugün yüzde 63'e çıktığını kaydeden Şimşek, ''Bugün, satın aldığınız herhangi bir sigaranın yüzde 78'i vergi. Bu vergi sistemi açısından tabiki çok yüksek bir vergi ama insan sağlığı söz konusu olduğu için bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok'' dedi. -Komşudaki sigara fiyatı, kaçakçılığı cazip hale getiriyor- Türkiye'nin bir problemle karşı karşıya olduğunu belirten Şimşek, Türkiye'nin komşusu ülkelerde sigara fiyatlarının son derece ucuz olduğunu, Suriye, Irak, Gürcistan gibi Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde sigara paket fiyatının ortalama 1 dolar, Türkiye'de ise 3 doların biraz üzerinde bulunduğunu söyledi. Bu durumun kaçakçılığı çok cazip hale getirdiğini, son yıllarda yakalanan kaçak sigaradan sigara kaçakçılığının bir miktar arttığının görüldüğünü kaydetti. Türkiye'nin komşularına seslenen Şimşek, ''Komşulardan istirhamım, ricam ne olur bize yardım edin, kendinize yardım edin'' dedi. Bu ülkelerin hepsinin gelişmekte olan ülkeler olduğuna, kalkınma için gelire, kaynağa ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Şimşek, ''Buyrun size en önemli kaynak. bir yandan insan kaynağınızı, beşeri sermayenizi güçlendireceksiniz. Çok daha verimli olacak, beşeri sermayeniz, sigara nedeniyle heba olmayacak. Bir de vergi geliri elde edecekler. Bu ülkelerin, altyapı, eğitim, sağlık, ar-gede ne kadar geride olduklarını gelişmiş ülkelere oranla biliyoruz. O zaman karşımızda büyük bir fırsat var. Bu ülkelerde kendi fiyatlarını, sigara vergilerini artırırlarsa bize büyük yardımları olur'' diye konuştu. Kaçakçılıkla mücadelenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, sigaranın zararlı olduğunu ancak kaçak sigaranın çok daha zararlı olduğunu, üretim kalitesi, vs konusunda sorunlar yaşanabildiğini ifade etti. Şimşek, bölge ülkelerini davet edip, bölgesel bir toplantı yapabileceklerini ve onlarla sigara, tütün ve üzerindeki vergileri nasıl daha etkin hale getirebileceklerini, konuşup bu konuları bölgesel işbirliği içinde çözebileceklerini söyledi. Maliye Bakanlığı olarak sigara kaçakçılığına karşı eylem planının uygulanmasında koordinatörlük rolleri bulunduğunu hatırlatan Şimşek, sigara kaçakçılığıyla mücadele eylem planının geliştirilmesi ve uygulanmasında koordinatörlüğün kendilerinde olduğunu ifade etti. Şimşek, 3-4 ay önce bu konuda bir toplantı yaptıklarını, eylem taslak planını geliştirdiklerini, 2 hafta önce eylem planına son şeklini verdiklerini, bunu yakında uygulamaya koyacaklarını anlattı. Mehmet Şimşek, ''Vergilerden fedakarlık yapıp insan sağlığını korumak için ne gerekiyorsa bu çabalara devam edeceğiz'' diye konuştu. -Sağlık Bakanı Akdağ'ın konuşması Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün Türkiye'de uygulanan sigara karşıtı politikaların, Türkiye'yi bir dünya lideri haline getirdiğini belirterek, ''Bu ülkenin sigara mücadelesine karşı adanmış bir biçimde tavrını ortaya koyan bir Başbakanı var. Aslında Türkiye'deki başarının altında bu yatıyor'' dedi. Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sigara ile mücadelede teşekkür edilecek, şükran duyulacak çok sayıda kişinin bulunduğunu dile getiren Akdağ, bu kişilerden ikincisinin de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyledi. Sigara kadar zararlı bir başka alışkanlığın da alkol olduğunu ifade eden Akdağ, ''DSÖ, sigara konusunda gösterdiği önderliği, kanaatimce zararlı alkol tüketimi konusunda da göstermelidir. Örgütün bu anlamda yaptığı çalışmalar, oluşturduğu bir çerçeve var. Ama vergiler de dahil olmak üzere DSÖ, bu husustaki kararlılığını artırmalıdır'' önerisinde bulundu.