-MALİYE BAKANI ŞİMŞEK FORMA GİYDİ BATMAN (A.A) - 12.10.2010 - Fenerbahçe'nin Batman karmasıyla yaptığı hazırlık maçına Batmanlılar büyük ilgi gösterdi. Batman'a uçakla öğle saatlerinde gelen Fenerbahçe kafilesine havaalanından itibaren Batmanlılar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Maç saatine kadar TPAO'ya ait Kristal Park'ta dinlenen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle 16 Mayıs Şehir Stadyumu'na geçerken, güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemi alındı. 5 bin 200 kişilik stat tamamen dolarken, çok sayıda kişi de maçı stat çevresindeki evlerin balkon ve damında izledi. Maç öncesi 27 numaralı formayla sahaya çıkan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e maçı izlemeye gelen sporseverler sevgi gösterisinde bulundu. Bakan Şimşek de tribünleri dolaşarak, seyircileri selamladı. Batman karmasında 15 dakika oynayan Bakan Şimşek, daha sonra yerini Cemil'e bıraktı. Maçın ikinci yarısında ise Fenerbahçe kadrosunda yer alan ve Ninang'ın 7 numaralı formasını giyen Şimşek, 67. dakikada yerini Doğukan'a bıraktı. Bakan Şimşek böylece toplam 27 dakika maçta forma giymiş oldu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Batman Valisi Ahmet Turhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer yöneticilerin izlediği maçta, Fenerbahçe ve Batman karmasındaki futbolcular sahaya ''Doğusuyla batısıyla haydi Türkiyem el ele'' pankartıyla çıktı. Stadyuma çok sayıda ''Büyük Fenerbahçe Batman'a hoşgeldin. Büyük Başkan Aziz Yıldırım'' yazılı pankart asıldığı görüldü. Maçın ilk yarısını 43. dakikada Mehmet Topuz'un attığı golle 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 66. dakikada Kazım'ın attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Yıldırım, Vali Turhan ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na forma hediye etti. Fenerbahçeli futbolcu ve yöneticiler de seyircilere forma dağıttı. Batmanlı futbolseverler Alex başta olmak üzere Fenerbahçeli oyunculara büyük ilgi gösterdi.