Maliye Bakanı Şimşek doların yükselişini yorumladı: Dolar açısından kötü bir şey değil

Bursa Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doların yükselişinin bazı olumlu yönlerinin olduğunu savunarak, "Dolar açısından konuşuyorum. Bu o kadar da kötü değil" dedi.

DHA'nın haberine göre, küresel döviz piyasalarında olup bitenlerin sürpriz olmadığını vurgulayan Şimşek, "Küresel döviz piyasalarında olup bitenler çok büyük sürpriz değil. Doların bu kadar hızlı değer kazanması, reel efektif döviz kuru son 8 ayda yüzde 17 yükseldi.



Bu çok dramatik bir yükseliş. Bu yükselişte Amerika'nın iç dinamikleri Amerikan ekonomisinde pozitif gelişmeler etkili olduysa da kısmen dünyanın diğer bazı bölgelerinde Avrupa, Avro bölgesi gibi oradaki olumsuz gelişmelerin etkisi söz konusu" ifadelerini kullandı.

'Dolar açısından konuşuyorum, bu o kadar da kötü değil'

Kur hareketlerinin küresel ölçekteki büyümeye olan etkilerine değinen Şimşek, "Dolar açısından konuşuyorum. Bu o kadar da kötü değil. Küresel ekonomi açısından konuşuyorum. Çünkü bu türden kur hareketleri, bu kadar kısa sürede olması her ne kadar soru işaretleri uyandırıyorsa da küresel ölçekte büyümenin yeniden dengelenmesine biraz yardımcı olabilir. Bu uyum diyelim. Bazı olumlu etkileri de var" diye konuştu.

Şimşek, "Siyasi istikrar olmadan bir ülkede reform yapmak mümkün ama kolay değil" dedi.

'Türkiye'de sürdürülemez çok büyük bir cari açık var diyeceksiniz doğru'

Türkiye'de çok büyük bir sürdürülemez cari açık olduğu görüşünün gerçeği yansıttığını belirten Şimşek şu ifadelere yer verdi: "Diyebilirsiniz ki Türkiye'de çok büyük bir sürdürülemez cari açık var makro bir problem." Doğru. Fakat bu problemin temelinde ne var diye sorarsanız bence mikro düzeydeki sorunlar var. Yani düşük verimlilik, tasarruf düzeyi var. Enerji verimliliğinde oldukça geriyiz."