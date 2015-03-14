T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye Bakanı Şimşek doların yükselişini yorumladı: Dolar açısından kötü bir şey değil

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, siyasi istikrar olmadan bir ülkede reform yapmanın kolay olmadığını söyledi

14 Mart 2015 20:00

Bursa Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doların yükselişinin bazı olumlu yönlerinin olduğunu savunarak, "Dolar açısından konuşuyorum. Bu o kadar da kötü değil" dedi.

DHA'nın haberine göre, küresel döviz piyasalarında olup bitenlerin sürpriz olmadığını vurgulayan Şimşek, "Küresel döviz piyasalarında olup bitenler çok büyük sürpriz değil. Doların bu kadar hızlı değer kazanması, reel efektif döviz kuru son 8 ayda yüzde 17 yükseldi.

Bu çok dramatik bir yükseliş. Bu yükselişte Amerika'nın iç dinamikleri Amerikan ekonomisinde pozitif gelişmeler etkili olduysa da kısmen dünyanın diğer bazı bölgelerinde Avrupa, Avro bölgesi gibi oradaki olumsuz gelişmelerin etkisi söz konusu" ifadelerini kullandı.

 

'Dolar açısından konuşuyorum, bu o kadar da kötü değil'

 

Kur hareketlerinin küresel ölçekteki büyümeye olan etkilerine değinen Şimşek, "Dolar açısından konuşuyorum. Bu o kadar da kötü değil. Küresel ekonomi açısından konuşuyorum. Çünkü bu türden kur hareketleri, bu kadar kısa sürede olması her ne kadar soru işaretleri uyandırıyorsa da küresel ölçekte büyümenin yeniden dengelenmesine biraz yardımcı olabilir. Bu uyum diyelim. Bazı olumlu etkileri de var" diye konuştu.

Şimşek, "Siyasi istikrar olmadan bir ülkede reform yapmak mümkün ama kolay değil" dedi. 

 

'Türkiye'de sürdürülemez çok büyük  bir cari açık var diyeceksiniz doğru'

 

Türkiye'de çok büyük bir sürdürülemez cari açık olduğu görüşünün gerçeği yansıttığını belirten Şimşek şu ifadelere yer verdi: "Diyebilirsiniz ki Türkiye'de çok büyük bir sürdürülemez cari açık var makro bir problem." Doğru. Fakat bu problemin temelinde ne var diye sorarsanız bence mikro düzeydeki sorunlar var. Yani düşük verimlilik, tasarruf düzeyi var. Enerji verimliliğinde oldukça geriyiz." 

 

ETİKETLER

maliye bakanımehmet şimşekdolarkurcari açık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24