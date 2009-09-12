Maliye Bakanı Şimşek: Cömert teşvik sistemi getirdik

Düsseldorf'da Türk işadamlarıyla bir araya gelen Şimşek, Türkiye'deki teşvik
sistemi ile küresel ekonomik gelişmeler konusunda bilgi verdi.
Almanya'da yaşayan Türk işadamlarının, yaptıkları başarılı çalışmalarla
Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Şimşek, aynı başarılı çalışmaların
birleşerek daha güçlü bir hale gelebileceğini kaydetti.
Mevcut küresel krizden sonra dünyanın artık aynı dünya olmayacağını anlatan
Şimşek, dünya ekonomisinin önünde, halen aşılması gereken önemli sorunların
bulunduğunu, krizin ardından küresel ekonomik büyümenin eski yüksek oranlarında
seyretmeyebileceğini söyledi.
Şimşek, dünya ekonomisinin 1930 buhranından bu yana en kötü krizini
yaşadığını, ancak bu kötü durumun atlatıldığını, gerek dünya ekonomisinde gerek
Türkiye ekonomisinde canlanma işaretleri görüldüğünü ifade etti.
Küresel krizin Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Şimşek,
geçen yıl Eylül ayından bu yana Türkiye'de tüketim ve yatırım harcamalarının
ertelendiğini, bunun da küresel krizin Türkiye'ye etkisinin örneği olduğunu
kaydetti.
Türkiye'deki teşvik sistemi
Yeni teşvik
sistemiyle Türkiye'de yatırım yapılmasını çok daha cazip hale getirdiklerini
vurgulayan Bakan Şimşek, “Cömert bir teşvik sistemi getirdik. Yeni teşvik
sisteminin amacı, imkanı olanları yatırıma teşvik etmektir” dedi.
Yeni teşvik sisteminin bölgesel kalkınma amaçlı olduğunu da kaydeden Şimşek,
bu teşvik sistemiyle her bölgenin kalkınma potansiyelinin değerlendirileceğine
dikkati çekti.
Yeni teşvik sistemi çerçevesinde kredi garanti sistemini de getirdiklerini
anlatan Şimşek, bu garanti sistemiyle bankalara, şirketlere daha kolay kredi
verme imkanı sağladıklarını söyledi.
Türkiye'de istihdamın korunmasına da önem verdiklerini ifade eden Şimşek, bu
çerçevede, hükümet olarak işletme giderlerine de ortak olarak “kısa çalışma
ödeneği” sistemini getirdiklerini bildirdi.
Almanya ve Türkiye'nin büyük ülkeler olduğunu hatırlatan Şimşek, Almanya'da
yaşayan Türk işadamlarının iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli katkıda
bulunacaklarını söyledi.
Şimşek, Almanya'da yaşayan Türklere de seslenerek, bu ülkenin dilinin ve
kültürünün iyi öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.
Maliye Bakanı Şimşek, bir soru üzerine, Almanya ile Türkiye arasındaki çifte
vergilendirme anlaşmasının Ocak 2011'e kadar yürürlükte olduğunu hatırlatarak,
yeni anlaşmaya dönük çalışmaların da her iki ülkenin uzmanları tarafından
yürütülmekte olduğunu anlattı.
Şimşek, Türkiye'nin Brezilya, Suudi Arabistan ve Rusya gibi doğal kaynak
zengini bir ülke olmadığına da işaret ederek, “Yani başkasının taşıyla kuş
vuruyoruz” şeklinde konuştu.
Gelir idaresi başkanı Kilci
Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de, Türkiye'deki
“varlık barışı” uygulaması konusunda Türk işadamlarına bilgi verdi.
Varlık barışı uygulamasına çok önem verdiklerini kaydeden Kilci, süresi 30
Eylül'e kadar uzatılan varlık barışının vatandaşların yararına bir uygulama
olduğunu belirterek, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın parasını, Türkiye'de
güven içinde değerlendirmek istiyoruz” dedi.
Varlık barışı uygulamasından yüksek bir getiri beklediklerini kaydeden
Şimşek, bu nedenle yurt içi ve yurt dışında bu uygulamaya yönelik geniş kapsamlı
bir bilgilendirme faaliyetine başladıklarını söyledi.
Mehmet Kilci, varlık barışı çerçevesinde beyanda bulunan vatandaşların
kesinlikle yasal bir takibe uğramayacaklarını da vurguladı.
Varlık barışı beyanında bulunacak olan vatandaşların vergi dairelerine,
bankalara ya da aracı kurumlara başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Kilci,
ancak, vergi dairelerine beyanda bulunmanın vatandaş açısından daha avantajlı
olduğunu da sözlerine ekledi.