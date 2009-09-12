Maliye Bakanı Şimşek: Cömert teşvik sistemi getirdik

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün dünyada şirketler arasında birleşme kültürünün bulunduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışındaki Türk şirketlerinin de birleşerek daha güçlü hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Düsseldorf'da Türk işadamlarıyla bir araya gelen Şimşek, Türkiye'deki teşvik sistemi ile küresel ekonomik gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Almanya'da yaşayan Türk işadamlarının, yaptıkları başarılı çalışmalarla Türkiye'nin gururu olduğunu ifade eden Şimşek, aynı başarılı çalışmaların birleşerek daha güçlü bir hale gelebileceğini kaydetti.

Mevcut küresel krizden sonra dünyanın artık aynı dünya olmayacağını anlatan Şimşek, dünya ekonomisinin önünde, halen aşılması gereken önemli sorunların bulunduğunu, krizin ardından küresel ekonomik büyümenin eski yüksek oranlarında seyretmeyebileceğini söyledi.

Şimşek, dünya ekonomisinin 1930 buhranından bu yana en kötü krizini yaşadığını, ancak bu kötü durumun atlatıldığını, gerek dünya ekonomisinde gerek Türkiye ekonomisinde canlanma işaretleri görüldüğünü ifade etti.

Küresel krizin Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Şimşek, geçen yıl Eylül ayından bu yana Türkiye'de tüketim ve yatırım harcamalarının ertelendiğini, bunun da küresel krizin Türkiye'ye etkisinin örneği olduğunu kaydetti.



Türkiye'deki teşvik sistemi



Yeni teşvik sistemiyle Türkiye'de yatırım yapılmasını çok daha cazip hale getirdiklerini vurgulayan Bakan Şimşek, “Cömert bir teşvik sistemi getirdik. Yeni teşvik sisteminin amacı, imkanı olanları yatırıma teşvik etmektir” dedi.

Yeni teşvik sisteminin bölgesel kalkınma amaçlı olduğunu da kaydeden Şimşek, bu teşvik sistemiyle her bölgenin kalkınma potansiyelinin değerlendirileceğine dikkati çekti.

Yeni teşvik sistemi çerçevesinde kredi garanti sistemini de getirdiklerini anlatan Şimşek, bu garanti sistemiyle bankalara, şirketlere daha kolay kredi verme imkanı sağladıklarını söyledi.

Türkiye'de istihdamın korunmasına da önem verdiklerini ifade eden Şimşek, bu çerçevede, hükümet olarak işletme giderlerine de ortak olarak “kısa çalışma ödeneği” sistemini getirdiklerini bildirdi.

Almanya ve Türkiye'nin büyük ülkeler olduğunu hatırlatan Şimşek, Almanya'da yaşayan Türk işadamlarının iki ülke arasındaki ilişkilere çok önemli katkıda bulunacaklarını söyledi.

Şimşek, Almanya'da yaşayan Türklere de seslenerek, bu ülkenin dilinin ve kültürünün iyi öğrenilmesi gerektiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Şimşek, bir soru üzerine, Almanya ile Türkiye arasındaki çifte vergilendirme anlaşmasının Ocak 2011'e kadar yürürlükte olduğunu hatırlatarak, yeni anlaşmaya dönük çalışmaların da her iki ülkenin uzmanları tarafından yürütülmekte olduğunu anlattı.

Şimşek, Türkiye'nin Brezilya, Suudi Arabistan ve Rusya gibi doğal kaynak zengini bir ülke olmadığına da işaret ederek, “Yani başkasının taşıyla kuş vuruyoruz” şeklinde konuştu.



Gelir idaresi başkanı Kilci



Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de, Türkiye'deki “varlık barışı” uygulaması konusunda Türk işadamlarına bilgi verdi.

Varlık barışı uygulamasına çok önem verdiklerini kaydeden Kilci, süresi 30 Eylül'e kadar uzatılan varlık barışının vatandaşların yararına bir uygulama olduğunu belirterek, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın parasını, Türkiye'de güven içinde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Varlık barışı uygulamasından yüksek bir getiri beklediklerini kaydeden Şimşek, bu nedenle yurt içi ve yurt dışında bu uygulamaya yönelik geniş kapsamlı bir bilgilendirme faaliyetine başladıklarını söyledi.

Mehmet Kilci, varlık barışı çerçevesinde beyanda bulunan vatandaşların kesinlikle yasal bir takibe uğramayacaklarını da vurguladı.

Varlık barışı beyanında bulunacak olan vatandaşların vergi dairelerine, bankalara ya da aracı kurumlara başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Kilci, ancak, vergi dairelerine beyanda bulunmanın vatandaş açısından daha avantajlı olduğunu da sözlerine ekledi.

