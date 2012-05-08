Maliye Bakanı Şimşek: Benzindeki indirimler zam olarak geri dönebilir

Maliye Bakanı Şimşek, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin, ''Şu anda fiyatlar mevsimsel olarak geriliyor. Ancak, dünya ekonomisinin büyümesi aynı düzeyde kalsa bile mevsimsel olarak üçüncü çeyrekte fiyatlara yukarı doğru bir baskı olabilir'' dedi.

Uluslarararası piyasalarda petrol fiyatlarında düşüş iç piyasaya da yansımaya başladı. Benzinde yüzde 3.76, motorinde yüzde 4.08 oranında indirim yapıldı. Bu indirimle Benzin ve motorin fiyatlarına 13 ila 14 kuruş indirim geliyor. İndirimler bu geceden itibaren geçerli olacak.

Geçtiğimiz hafta da benzin fiyatlarına 8-9 kuruş indirim gelmişti. Benzin ve mazota bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. İndirim benzinde litrede 13 kuruş, motorinde litrede 14 kuruş olarak açıklandı.

Bu indirimle birlikte İstanbul'da şu anda 4.48 TL'den satılan benzinin litresi 4,35 TL'ye, motorinin 3,92 TL olan fiyatı 3,78 TL'ye indi.

ABD ham petrolünün Haziran ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 96.94 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün Haziran ayı teslim fiyatı 111.37 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

'Zam olarak geri dönebilir'

Akaryakıt fiyatlarında bugün indirim yapılmasının hatırlatılması üzerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

''Şu anda fiyatlar mevsimsel olarak geriliyor. Üçüncü çeyrekte aynı şartlar devam ederse, aynı siyasi jeopolitik riskler bölgemizde devam ederse, dünya ekonomisinin büyümesi aynı düzeyde kalsa bile mevsimsel olarak üçüncü çeyrekte fiyatlara yukarı doğru bir baskı olabilir. Bu, ikinci çeyrekte aşağı doğru mevsimsel bir faktör.''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da şunları kaydetti:

''İndirimlerle alakalı kendi mekanizması içinde dalgalanıyor o fiyat. İndirim oldu, ben buna seviniyorum. Zamdan hiçbir arkadaşımız hoşlanmıyor. İnşallah daha da devam eder. Özellikle bölgedeki ülkelerin siyasi istikrarsızlığının daha stabil hale gelmesiyle beraber, istikrara dönüşmesiyle beraber bu fiyatlar daha da düzelecektir. Bizim de temennimiz budur. Birçok şeye o zaman yansır ama tersi de olabiliyor. Bütün gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Arz ve talep dengesizliğinden kaynaklanmamıştı petroldeki durum. Tamamen spekülatifti. Uluslararası Enerji Ajansı da toparlanabileceğini, gerçek rakamlarına ulaşabileceğini söylüyor. Türkiye'nin dışındaki ülkelerde de istikrar şart.''