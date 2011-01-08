-MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: "ARTIK YARGIDAN PERFORMANS BEKLİYORUZ" GAZİANTEP (A.A) - 08.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'nin adalet sarayları ile donatıldığını vurgulayarak, ''Çalışma ortamını iyileştirdik. Yargıda çalışan vatandaşlarımızın ücretlerini, imkanlarını ciddi şekilde artırdık. Bilgisayarla bu adliye saraylarını donattık, artık performans bekliyoruz'' dedi. Şehitkamil Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu temel atma törenine katılan Bakan Şimşek, daha sonra 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde Kaplan Kardeşler Halı Fabrikası'nda işçilerle öğle yemeği yedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, ''Yargıtay ile ilgili bir sürü dava dosyaları var diyorlar, bununla ilgili çalışma yapılacak mı? Çünkü birçok dava süreden düşüyor'' yönündeki soruya karşılık, şunları söyledi: ''Biz geldiğimiz günden beri ülkemizi adliye sarayları ile donattık. Bakın Gaziantep'te hakikaten Gaziantep'e yakışır muazzam bir adliye sarayı var. Şimdi biz Adalet Bakanlığımızın çalışanlarının maaşlarını kat kat artırdık. Bilgisayar ağları ile bu adliye saraylarını donattık. Eleman konusunda gelen talepleri hep olumlu karşıladık. Dolayısıyla, adaletin daha hızlı bir şekilde sunulması çok önemli. Aslında kalkınmak için de çok önemli.'' ''Adalet mülkün temelidir'' sözlerini hatırlatan Bakan Şimşek, şöyle devam etti: ''Bu gelişmeler hakikaten üzücü. Çünkü, bir davanın ortalama bazen 3-4 yıl sürmesi Türkiye'ye yakışan bir şey değil. Sistemin daha iyi çalışması lazım. Performansa dayalı bir kültürün, adalet camiasında oturması lazım. Yani atamalar liyakatla olacak, performansa dayalı bir kültür, sistem oluşturulacak. Bunlar çok önemli konular. Ben bunu Maliye Bakanı olarak, ülkenin kalkınması perspektifi ile söylüyorum. Şu veya bu şekilde yanlış değerlendirmeleri ben doğru bulmuyorum. Ama AK Parti hükümeti olarak, sadece İstanbul'da yaptığımız, şu anda tamamlanmak üzere olan Çağlayan ve Kartal adliye saraylarının büyüklüğü bizden önce 79 yılda yapılan bütün adliye saraylarının büyüklüğünden daha fazla. Biz bu ülkeyi, adalet sarayları ile donattık.'' Maliye Bakanı Şimşek, çalışma ortamını iyileştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Yargıda çalışan vatandaşlarımızın ücretlerini, imkanlarını ciddi şekilde artırdık. Bilgisayarla bu adliye saraylarını donattık, artık performans bekliyoruz. Bu türden gecikmeleri biz doğru bulmuyoruz. Bu gecikmeleri vatandaşımız da doğru bulmuyor, ama bu gecikmelerin adresi hükümet değildir. Bu gecikmelerin adresi bellidir. Hiçbir ülkede bir kişinin çok uzun bir süre tutuklu tutulmaması lazım. Bir şekilde o davaların sonuçlanması lazım. Yapılan kanuni düzenleme doğru, uluslararası normlara uygun, insan haklarına daha uygun. Ama performans yeterli olmadığı için şu son günlerde yaşanan olayları hep beraber tabi ki ibretle izliyoruz. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki dönemde bütün eksiklikler giderilir, bir daha Türkiye bu türden sıkıntılarla karşı karşıya kalmaz. Ama biz Maliye Bakanlığı olarak, hükümet olarak Yargımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırız. O konuda bir sıkıntı yok. Zaten görüyorsunuz, eserler ortada. Ümit ediyorum ki, bundan sonra da performanslar buna yakışır şekilde ortaya konulur ve bir daha böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız.''